معجزة مكون تبييض وترطيب وتقشير الرجلين واليدين وإزالة الجلد الميت والبقع الداكنة في دقائق

تعاني الكثير من السيدات من خشونة الأيدي والقدمين خاصة في فصل الشتاء وذلك بسبب التعرض للهواء الذي يعمل على جفاف الجلد، بالإضافة إلى التعرض الدائم للمواد الكيميائية في التنظيف الذي يؤثر على الجلد أيضًا مما يستدعي البحث عن طرق فعالة لترطيب اليدين و القدمين وتنعيمها وعادة ما يتم اللجوء إلى الطرق الطبيعية لأنها لاتترك أي تأثير سيء على الجلد.

وصفة الليمون والسكر وزيت الزيتون لترطيب الرجل والايد

يعمل كل من الليمون والسكر وزيت الزيتون على التخلص من خلايا الجلد الميتة الخشنة وإزالتها تمامًا للحصول على جلد رقيق وأكثر نعومة وترطيب.

ليمونة واحدة.

ملعقتان كبيرتان من السكر الخشن.

كمية مناسبة من الماء الفاتر.

عدة قطرات من زيت الورد.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

تحضير وعاء كبير وملئه بالماء الفاتر ووضع زيت الورد فيه ووضع اليدين والقدمين فيه لمدة لا تزيد عن 10 دقائق.

تجفف اليدين والقدمين جيدًا.

نقوم بقطع الليمونة إلى نصفين ونأخذ النصف الأول ونغمسه في السكر ونقوم بفرك اليدين والقدمين به جيدًا.

لابد من فرك الأصابع أيضًا مع التركيز على المناطق الأكثر خشونة.

يجب استخدام الحجر الخفاف أو المبرد في التخلص من الجلد الميت في كعب القدمين.

بعد التخلص من الجلد الميت الجاف تمامًا يتم شطف اليدين والقدمين بالماء الفاتر وتجفيفهم جيدًا باستخدام منشفة ناعمة.

يفضل ترطيب اليدين والقدمين بعد التخلص من الجلد الميت وذلك من خلال إحضار قطعة من القطن النظيفة وغمسها في زيت الزيتون وتمريرها على اليدين والقدمين.

نقوم بارتداء القفازات والجوارب أيضًا للحفاظ على نظافة اليدين والقدمين والحفاظ على وجود زيت الزيتون بهم أيضًا أطول فترة ممكنة.

يتم ارتداء القفازات والجوارب أطول فترة ممكنة ولا تقل المدة الزمنية عن ساعتين ويفضل أن يتم القيام بهذه الوصفة قبل النوم ويتم ارتدائه طوال الليل للحصول على أفضل النتائج.

للحصول على نتائج دائمة وجيدة لابد من الإستمرار على هذه الوصفة مرة واحدة في الأسبوع.

من الممكن استخدام زيت الزيتون بشكل يومي للحفاظ على رطوبة الجلد وعدم تعرضه للجفاف.

يجب التأكد من الترطيب بعد غسيل الأطباق أو تعرض الجلد للماء الساخن أو المواد الكيميائية.

المكوناتطريقة التحضير والاستخدام