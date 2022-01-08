هتاكلى صوابعك وراها.. الفطير المشلتت بالجلاش واللحم المفروم فى 5 دقائق بطعم خطير هتشرفك فالعزومات

هتاكلى صوابعك وراها.. الفطير المشلتت بالجلاش ، الفطير المشلتت من أشهر أنواع الفطائر في القرى ويتميز به الفلاح المصري وبدأ انتشاره في جميع أرجاء الجمهورية وهناك الكثير من الأشخاص في بعض الدول الشقيقة يبحثون عن الطريقة التي يمكن أن تستخدم عند تحضير الفطير المشلتت الفلاحي واليوم قد أتينا إليكم بأسهل وأفضل طريقة لعمل الفطير وهي عمل الفطير المشلتت بالجلاش واللحم المفروم فلا أشهى وألذ منه وبعد أن تتابعينا سيدتي سوف يكون باستطاعتك تحضيره بنفسك في البيت.

هتاكلى صوابعك وراها.. الفطير المشلتت بالجلاش

نقدم إلى كل ربة منزل تحب أن تقوم بتحضير أشهى الأكلات بنفسها لأفراد عائلتها لتشعرهم بالسعادة والهناء أن تقوم بعد أن تتعرف على الخطوات التالية:

1 كيلو دقيق.

5 كوب زبدة.

ماء للعجن.

5 ملعقة سكر.

2/1 ملعقة ملح.

2/1 كيلو لحم مفروم.

1 بصلة كبيرة الحجم.

1 ملعقة بهارات لحم.

1 كوب فلفل ألوان مقطع مكعبات صغيرة.

1 ملعقة ملح.

1 ملعقة فلفل أسود.

عليك في البداية بالقيام بالعجن من خلال وضع الدقيق في وعاء يضاف له الملح والسكر والزبدة.

ثم اخلطيهم مع بعضهم واضيفي له الماء بالتدريج واعجني حتى تصبح العجينة لينة بعد أن تصبح متماسكة اسن=تمري في العجن ولكن توقفي عن إضافة الماء.

بعدها يجب أن يتم تغطية العجينة وتركها جانباً لترتاح.

في هذا الوقت قومي بتجهيز اللحم المفروم فقطعي البصل وضعي طاسة على النار ضعي بها القليل من الزيت وتركيه يسخن قليلاً.

بعدها يضاف البصل المفروم ناعم وقلبيه حتى يذبل ومن ثم يضاف الفلفل الملون وقلبيهم معاً.

بعدها يضاف الملح والفلفل الأسود والبهارات وقلبي جيداً حتى تمتزج المكونات مع بعضها.

ًيتوجب عليك الآن أن تحضرين صينية الفرن المدهونة بقليل من الزبدة وقسمي العجينة وعليك بفردها باستخدام النشابة.

يوضع قسم من العجينة في الصينية المدهونة وافرديها جيداً بحيث أن تأخذ وضع الصينية.

ومن فوقها يضاف اللحم المفروم ومن ثم القسم الأخر من العجينة وافرديها جيداً حتى تغطى اللحم جيداً.

ضيفي على وجهها الزبدة ثم عليكِ بإشعال الفرن على درجة حرارة متوسطة.

ضعي الصينية بداخله وتركيها حتى أن تنضج وتصبح باللون الأصفر الذهبي واخرجيها وتركيها تبرد ثم قدميها بالهناء والشفاء.

المقادير:مقادير عمل اللحم المفروم:طريقة التحضير: