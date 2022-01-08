طاجن الشتاء الساخن حضري ألذ طاجن عكاوي بالتوابل والخلطة اللذيذة بطعم ومذاق شهي

يعتبر طاجن العكاوي من الأكلات المصرية المشهورة والتي يعشقها عدد كبير من الناس ويتم تناول هذه الأكلة في وجبة الغذاء وعادة نقوم بتقديم طبق من الأرز والخبز والسلطة بجانبها، وتعد من الوجبات الأساسية فهذا الطاجن وحده يحتوي على العديد من العناصر الغذائية مثل البروتينات والفيتامينات لذلك له قيمة غذائية عالية ويمكن تجهيز طاجن العكاوي في خلال عدة دقائق حيث أنه لا يتطلب إلى مجهود كبير لتقديمه.

كيلو من لحم العكاوي.

ربع كيلو من البصل.

ثلاث ثمرات من الفلفل الأخضر.

حبتان كبيرتان من الطماطم.

ثمرة واحدة من الجزر.

ثلاث فصوص من الثوم المفروم.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح.

نصف صغيرة الحجم من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الزعتر.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الكزبرة الجافة.

كمية مناسبة من الزيت.

كوبان كبيران من الماء المغلي.

يتم تجهيز طاسة مناسبة ونضعها على النار ونضع بها ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي ثم نضيف ربع كيلو من البصل بشرط أن يتم تقطيعها على شكل شرائح أو مكعبات متوسطة الحجم ويتم تقليبه علي النار حتى يكون باللون الذهبي الفاتح.

وبعد ذلك يتم إضافة حبتان من الطماطم ويتم تقطيعهم أيضا على شكل مكعبات متوسطة الحجم ونقوم بتقليبهم مع بعض ثم نضع ثلاث ثمرات من الفلفل الأخضر ولابد من تقطيعها على شكل شرائح ثم نضع ثلاث فصوص من الثوم المفروم.

قومي بتقليب جميع المكونات مع بعضها وهي على النار ونستمر في التقليب لمدة خمس دقائق تقريبا ويتم رفع الطاسة من على النار وبعد ذلك نقوم بتشغيل الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية حتى تكون ساخنة عند وضع الطاجن بها.

ونحضر طاجن مناسب ونضع به جميع الخضروات التي كانت توجد في الطاسة ونضيف إليها العكاوي بعد تقطيعها على شكل مكعبات متوسطة الحجم ثم نضع الملح والفلفل الأسود والكزبرة الجافة والزعتر ويتم تقليبهم مع بعض ثم نضيف كوبان كبيران من الماء المغلي.

ونضع هذا الطاجن في الفرن ونتركه حوالى نصف ساعة تقريبا حتى يتغير لونه ويتم إخراج وتقديمه.

مكونات عمل طاجن العكاويطريقة عمل طاجن العكاوي