مفعول زيت النعناع السحري للتخلص من قشرة الشعر نهائياً وعلاج حكة فروة الرأس من أول أستخدام

قشرة الشعر تعد من أكبر المشاكل التي تواجه جميع الأشخاص سواء للرجال أو النساء ومنهم صغار السن وكبار السن حيث أن هذه المشكلة قد تصيب الأشخاص بجميع المراحل العمرية المختلفة وعادة يتم ظهور القشرة في الشعر في فصل الشتاء، وقد تظهر بكثرة عند الأشخاص الذين يتمتعون بشعر لونه غامق مثل الأسود أو البني وأحيانا قد توجد بكثرة وفي هذه الحالة يحدث حكة بإستمرار على فروة الرأس وهذا قد يسبب إلتهابات بها.

وتكون القشرة عبارة عن رقائق صغيرة الحجم ويكون لونها أبيض وتوجد القشرة أحيانا في الشعر بسبب عدم غسل الشعر بإستمرار وأيضا عند غسل الشعر بالماء الدافئ فقد يلجأ عدد من الأشخاص إلى إستخدام أنواع معينة من الشامبو، وتساعد على التخلص من القشرة ولكن هذه الأنواع لا يمكنها القضاء على هذه المشكلة ونجد عدد آخر من الأشخاص يفضلون إستخدام الخلطات الطبيعية للقضاء على قشرة الرأس وهذه الخلطات تتكون من عدة مكونات جميعها موجود في كل مطبخ.

وهي سهلة جدا في التحضير ونتيجتها سريعة وتقضي تماما على قشرة الشعر وعدم ظهورها مرة آخرى وبجانب هذا تساعد هذه الخلطة علي علاج الكثير من المشاكل التي تتعلق بالشعر، ومن الخلطات القوية التي تعمل على ذلك هي خلطة زيت النعناع فهي لها القدرة على إزالة القشرة من الشعر بشكل نهائي ومن أول إستعمال.

أربع ملاعق كبيرة الحجم من زيت النعناع.

كوب واحد كبير من الشاي الأخضر.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من السكر.

أربع ملاعق كبيرة الحجم من الخل الأبيض.

يتم تجهيز وعاء مناسب ونضع به كوب واحد كبير من الشاي الأخضر وثلاث ملاعق كبيرة الحجم من السكر ونضع أربع ملاعق كبيرة الحجم من الخل الأبيض وأربع ملاعق كبيرة الحجم من زيت النعناع.

وبعد ذلك يتم خلط جميع المكونات مع بعضها للحصول على خليط متجانس وعند وضع هذه الخلطة على الشعر نقوم بغسل الشعر ثم نضع هذه الخلطة أثناء الإستحمام وهذا يتم من خلال التدليك على فروة الرأس.

ونستمر في تدليك فروة الرأس بإستخدام هذه الخلطة لمدة عشر دقائق ونتركها على الشعر لمدة ربع ساعة ومن الأفضل يتم تكرار هذه الخلطة لمدة ثلاث مرات في الإسبوع وبعد مرور إسبوع واحد فقط يتم القضاء بشكل نهائي على قشرة الشعر.

مكونات خلطة زيت النعناع للتخلص من قشرة الشعرطريقة تحضير خلطة زيت النعناع للتخلص من قشرة الشعر