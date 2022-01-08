بملعقة نشا أعملي مشروب السحلب بالمسكرات بقوام ثقيل وبطعم لذيذ أدفي من برد الشتاء

السحلب يعد من المشروبات الساخنة التي يذهب تناولها في فصل الشتاء وخاصة عندما يكون الجو أكثر برودة حيث أن هذا المشروب يتميز بطعم لذيذ وجميل وله قوام ناعم وثقيل إلى حد ما ويمكن أن يتم تجهيزه بطريقة سهلة وسريعة، جدا حيث أنه لا يحتاج إلى مكونات كثيرة ولا يتطلب وقتا وجهدا لتقديمه وهو من ضمن المشروبات التي تنتشر بكثرة في جميع الدول وجميع الأشخاص يعشقون تناول هذا المشروب في أي وقت من الاوقات، وكل شخص يعمل مشروب السحلب بطريقة مختلفة عن الشخص الآخر فمن الممكن أن نضيف إليه كمية من المكسرات وتكون على حسب الرغبه أو ممكن نضيف إليه صوص من الشوكولاته البيضاء أو الكراميل أو نضيف قطع من الفواكه مثل الفراولة أو الموز وغير ذلك الكثير، ودائما نجد عدد كبير من الناس يفضلون تناول مشروب السحلب في الكافيهات

كوب واحد كبير من الحليب السائل.

ملعقتان كبيرتان من مسحوق النشا.

ثلاث ملاعق صغيرة الحجم من السكر.

كمية مناسبة من المكسرات المجروشة.

يتم تجهيز الى إناء عميق ونضعه على النار ونضع به كوب واحد كبير من الحليب السائل وملعقتان كبيرتان من مسحوق النشا وثلاث ملاعق صغيرة الحجم من السكر ويتم تقديم جميع المكونات بطريقة جيدة بإستخدام ملعقة.

ولابد أن يتم وضع هذا الإناء على نار هادئة مع الإستمرار في التقليب ومن الممكن أن نستبدل الحليب السائل في الحليب البودر ونضيف كمية من الماء ومن الممكن أن نضع بودرة السحلب الجاهزة بدلا من مسحوق النشا وأيضا كمية السكر على حسب رغبة الشخص.

ونترك هذا الخليط على النار مع الإستمرار في التقليب وعند الحصول على قوام ثقيل قليلا نضيف رشة من المكسرات المجروشة مثل الفول السوداني وجوز الهند ونستمر في التقليب وبعد ذلك يتم رفع الإناء من على النار.

ويتم تجهيز كوب مناسب ونضع به مشروب السحلب ونضيف إليه ملعقة صغيرة الحجم من المكسرات المجروشة ويتم تقديمه بهذا الشكل ويفضل أن نتناوله وهو ساخن.

مكونات مشروب السحلب بالمكسراتطريقة عمل مشروب السحلب بالمكسرات