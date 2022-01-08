سر عمل كيك اللوتس في المنزل بأشهى وألذ طريقة طعمه زي الكيك الجاهز تمام

سر عمل كيك اللوتس في المنزل رائع وهذا ما نستعرضه معكم، حيث أن الحلويات تعتبر جزء مهم جدًا من حياة أي شخص ويوجد العديد من الأشخاص الذين يفضلون تناول الحلويات بشكل شبه مفرط في الكثير من الأوقات وذلك لمذاقها الشهي والفوائد الكثيرة التي تنفع جسم الإنسان وذلك فقط إذا أكلها الإنسان بشكل متساوي وعدم الإفراط في تناولها حيث أنها تعطي للجسم كمية من السعرات الحرارية التي تلزمه ويحتاج إليها ليقوم بمهامه يوميًا، فتعتبر كمية الطاقة التي تحتويها الحلويات كبيرة جدًا عند مقارنتها بالكثير من المأكولات، فمذاق الحلويات يعطي للأشخاص تهدئة أعصابه ومزاجه لأنها تشبه مداعبة الروح فلها القدرة على إفراز هرمون السعادة.

سر عمل كيك اللوتس في المنزل

من أحلى وأشهى الحلويات التي نعرفها فالكثير يعشقونها:

كوب من الدقيق.

ثلاثة من الملاعق الصغيرة بيكنج بودر.

مقدار ربع الملعقة خميرة.

عدد أربع بيضات.

ملعقة واحدة كبيرة من الفانيليا.

كوب ونصف سكر.

كوب حليب.

كوب زبدة.

ملعقة من الكاكاو الخام غير المحلى.

ملعقة واحدة قرفة أو حسب رغبتك.

أربعة ملاعق سكر بني.

أربعة من ملاعق صوص الكراميل.

نصف كوب من المكسرات المطحونة.

كمية من الشيكولاتة المبشورة.

كمية من بسكويت اللوتس المطحون للتزيين.

عشر قطع من بسكويت اللوتس للحشو.

نقوم بخلط الدقيق مع الخميرة والبيكنج بودر خلطًا جيدًا.

ثم نقوم بخفق الزبدة بشكل جيد ثم بعد ذلك نضيف السكر حتى الحصول على الخليط المتجانس.

نقوم بإضافة البيض والفانيليا مع التحريك باستمرار ثم نقوم بإضافة الحليب ونستمر في التحريك.

نقوم بخلط المكونات بشكل جيد حتى تمام المزج.

نقوم بإضافة الدقيق إلى الخليط مع الاستمرار في التقليب باستخدام الملعقة الخشبية حتى يكون الخليط ممزوج بشكل جيد مع بعضه.

نقوم بتحضير الحشو وذلك عن طريق تفتيت قطع بسكويت اللوتس إلى قطع صغيرة جدًا باستخدام اليد.

نقوم بدهن الصينية التي تريد استخدامها ثم نقوم بتبطينها بالزبدة وكمية قليلة من الدقيق وذلك لنتجنب التصاق الكيكة بالصينية.

نقوم بسكب نصف كمية الخليط.

ثم بعد ذلك نقوم بتوزيع الحشو بلطف ثم نقوم بسكب باقي الكمية المتبقية من الكيكة.

نقوم بوضع كيكة اللوتس في فرن على درجة حرارة متوسطة من 35 دقيقة حتى 45 دقيقة أو حتى تمام النضج.

ثم نقوم بتبريد الكيكة جيدًا قبل التزيين.

نقوم بإضافة صوص الكراميل على وجه الكيكة ويتم توزيع عليها البسكويت المطحون الشيكولاته المبشورة.

مكونات عمل كيك اللوتس