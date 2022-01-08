ألذ شيش طاووق ممكن تاكليه أعملي الشيش طاووق على الفحم بالتتبيلة السرية بطعم لذيذ

يعتبر الشيش طاووق من ألذ الأكلات التي تنتشر في جميع الدول العربية ويشتهر بكثرة في مصر حيث أن جميع المصريين يعشقون تناوله فهو يتميز بطعمه الرائع والجميل، ويمكن تجهيز هذه الأكلة بكل سهولة وسرعة فالمكونات التي يحتوي عليها هي الفراخ وأنواع مختلفة من الخضروات مثل الطماطم والفلفل الأخضر والبصل

نصف كيلو من أوراك الفراخ.

حبتان كبيرتان من البصل.

ثمرتان كبيرتان من الطماطم.

ثمرتان من الفلفل الأخضر.

كوب واحد كبير من الزبادي.

ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي.

ملعقتان كبيرتان من الرائب.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من بهارات الفراخ والبابريكا.

ربع ملعقة صغيرة من الثوم البودر والبصل البودر.

ربع ملعقة صغيرة من الزنجبيل وجوزة الطيب.

في البداية يتم تجهيز أوراك الفراخ بشرط أن تكون مخليه ويتم غسلها بشكل جيد ونقوم بتقطيعها على شكل مكعبات متوسطة الحجم وبعد ذلك نحضر طبق عميق ونضع به كوب واحد كبير من الزبادي وملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي.

ثم نضع ملعقتان كبيرتان من الرائب وملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح ونصف ملعقة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود وربع ملعقة صغيرة الحجم من بهارات الفراخ والبابريكا، وربع ملعقة صغيرة الحجم من الثوم البودر والبصل البودر وربع ملعقة صغيرة من الزنجبيل وجوزة الطيب.

وبعد ذلك يتم تقليب جميع المكونات مع بعضها ليتكون لدينا تتبيلة ذات قوام متماسك ثم نضع في هذه التتبيلة مكعبات الفراخ ويتم خلطهم مع بعض ونضعهم في الثلاجه ونتركها لمدة ليلة كاملة أو لعدة ساعات.

ثم نحضر أسياخ أو كمية من العود الخشبي الشيش طاووق ونحضر ثلاث أطباق ونضع في كل طبق البصل والطماطم والفلفل الأخضر ويتم تقطيعهم على شكل مكعبات متوسطة الحجم.

ويتم تشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونحضر صينية مناسبة ثم نضع في هذه الأسياخ مكعب من الفراخ ومكعب من البصل والفلفل والطماطم ونضع مكعب من الفراخ أيضا وهكذا نستمر بهذه الطريقة حتى نصل لنهاية السيخ.

ونضع هذه الأسياخ في الصينية ثم يتم إدخالها في الفرن ونتركها حوالي نصف ساعة ويتم إخراجها وتقديمها مباشرة.

مكونات عمل الشيش طاووقطريقة عمل الشيش طاووق