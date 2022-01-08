معجزة لبان الدكر الرهيب لشد تجاعيد الوجه وإزالة الترهلات بلا عودة لوجه مشدود من أول أستخدام

توجد أشياء كثيرة في البشرة قد يكون لها تأثير سلبي على نفسية أي إمرأة ومن ضمن هذه الأشياء هي التجاعيد أو الخطوط الرفيعة فهم من العلامات التي تدل على التقدم في العمر أو الدخول في مرحلة الشيخوخة، فهذه العلامات توجد عند النساء أو الرجال ولكن تتأثر النساء بالتجاعيد أكثر من الرجال لأن المرأة دائما ترغب في ظهورها بمظهر جميل وجذاب وملفت لأنظار الآخرين، لذلك تسعى دائما عن إستخدام الأشياء التي تحافظ على جمال البشرة وتمنع ظهور هذه التجاعيد التي تدل على كبر السن، لذلك من أكبر المشاكل التي تواجهها وعادة يتم ظهورها بسبب إنقاص الوزن أو إستخدام الأدوات الغير مناسبة التي تعمل على إزالة شعر الوجه مثل إستخدام الشمع فهو من أسوأ الإستخدامات التي تعجل من ظهور التجاعيد والترهلات، كذلك إستخدام الخيط يعتبر أيضا من الإستخدامات الغير صحية فمن الضروري العناية والإهتمام بالبشرة بشكل مستمر حتى لا يوجد بها أي مشكلة وذلك بسبب عدم ظهور التجاعيد مبكرا

ملعقتان صغيرتان من لبان الذكر.

كوب واحد كبير من الماء.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من مسحوق النشا.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من ماء الورد.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون.

نقوم بتجهيز وعاء عميق ونضع به كوب واحد كبير من الماء وملعقتان صغيرتان من لبان الذكر ثم يتم وضع هذا الوعاء على النار ونتركه حتى يتم غليانه وبعد مرور ربع ساعة نرفع الوعاء من على النار ونتركه جانبا حتى يبرد.

وبعد ذلك يتم تصفية لبان الذكر ونضعه فى مصفاه ونضع الماء التي تم إستخلاصها منه في طبق مناسب ونضيف إليه ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من مسحوق النشا وملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون وملعقة واحدة كبيرة الحجم من ماء الورد.

ثم نقوم بخلط جميع المكونات مع بعضها بشكل جيد حتى نحصل على خليط متجانس ومتماسك ويتم وضعها على البشرة ونتركها حوالي 25 دقيقة تقريبا نغسل الوجه بإستخدام الماء البارد وتكرر هذه الوصفة ثلاث مرات في الإسبوع.

مكونات خلطة لبان الذكر لشد التجاعيدطريقة عمل خلطة لبان الذكر لشد التجاعيد