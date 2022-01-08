سحر مفعول الزبادي لتبييض وترطيب وتنقية البشرة الجافة نعومة فائقة في فصل الشتاء

تهتم جميع الفتيات بالبشرة وترغب في علاج جميع المشكلات التي تتعلق بها ومن أكبر المشكلات التي تواجهها هي مشكلة جفاف البشرة حيث أن تظهر هذه المشكلة في فصل الشتاء بكثرة ولكن نجد عدد كبير من الفتيات يتمتعون ببشرة جافة، وهذه البشرة يصعب علاجها حيث يرغبون في ترطيبها وتنعيمها فيلجأون إلى إستخدام المنتجات أو الكريمات التي توجد في المحلات وتساعد على ترطيب وتنعيم البشرة، ولكن كل هذه الأشياء تحتوي على مواد كيميائية ضارة تضر البشرة و تتسبب في ظهور مشاكل أكبر بها ونجد عدد آخر يفضلون الذهاب إلى مراكز التجميل ويستخدمون بعض الأدوات التي تعمل على ترطيب البشرة وهذه الأدوات تعمل بالفعل على ذلك، ولكن بعد مرور فترة من الوقت قد تظهر آثار سلبية على البشرة نتيجة إستخدام هذه الةدوات ومنها وجود الحساسيه والإلتهابات والبقع الحمراء، لذلك يفضل إستعمال الخلطات الطبيعية حيث أنها لها القدرة علي تنعيم البشرة

ملعقتان كبيرتان من الزبادي.

ملعقتان كبيرتان من مسحوق النشا.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من ماء الورد.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من عصير الليمون.

نقوم بتجهيز طبق مناسب ونضع به ملعقتان كبيرتان من الزبادي ثم نضيف إليه ملعقتان كبيرتان من مسحوق النشا وملعقة واحدة كبيرة الحجم من ماء الورد وملعقة واحدة كبيرة الحجم من عصير الليمون.

وبعد ذلك يتم تقليب جميع المكونات مع بعضها بشكل جيد لكي نحصل على خليط متجانس ثم يتم غسل للبشرة بإستخدام الماء الفاتر ونقوم بتجفيف البشرة بإستخدام فوطة قطنية.

وتوجد خلطة طبيعية آخري لترطيب البشرة الجافة وهي من خلال تجهيز وعاء مناسب ونضع به ملعقتان كبيرتان من الزبادي وملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون، ونضيف ملعقتان كبيرتان من زيت اللوز وملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت جوز الهند ويتم خلط كل هذه المكونات مع بعض حتي نحصل علي خليط متجانس، وبعد ذلك نضع هذه الخلطة علي البشرة ونتركها حوالي خمسة وعشرون دقيقة تقريبا ثم نقوم بغسل البشرة بإستخدام الماء البارد.

مكونات خلطة الزبادي لترطيب البشرة الجافةطريقة عمل خلطة الزبادي لترطيب البشرة الجافة