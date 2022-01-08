انسي تشققات وجفاف اليدين في الشتاء ضعيه 10 دقائق لترطيب وتفتيح وتقشير الجلد الميت من البشرة نهائياً

جميع الأشخاص يواجهون مشكلة كبيرة في فصل الشتاء وبالتحديد عندما يكون الجو بارد وهي مشكلة جفاف الإيد وعادة يتم ظهور هذه المشكلة بسبب كثرة إستخدام الماء وأيضا توجد عوامل عديدة لها دور كبير في جفاف بشرة الإيد، ومن ضمن هذه العوامل هي عدم تقشير أو تنظيف اليد بإستمرار وبسبب هذا تتراكم فى خلايا الجلد الميتة فهذا الشيء يعطي ملمس خشن لبشرة الإيد ونجد عدد كبير من الناس يرغبون في إستخدام كريمات الترطيب التي توجد في الأسواق، ولكن كل هذه الكريمات لا تكون مناسبة لترطيب وتنعيم الجلد ولكن من الأفضل والذي يساعد على ذلك بكل سهولة هو إستخدام الوصفات الطبيعية حيث أنها قادرة على الترطيب بشكل جيد وعدم جفافها مرة آخرى، ومن أكثر الوصفات التي لها دور في الحصول على ذلك هي وصفة الليمون والسكر فعند خلط المكونين مع بعض ونتركهم مدة قليلة على الإيد

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من السكر.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من القهوة سريعة الذوبان.

نقوم بتجهيز طبق مناسب ونضع به ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون وملعقة واحدة كبيرة الحجم من السكر ونضع ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون وملعقة واحدة صغيرة الحجم من القهوة سريعة الذوبان.

ثم نقوم بخلط جميع المكونات مع بعضها بشكل جيد حتى نحصل على خليط متجانس وبعد ذلك يتم غسل بشرة اليد بإستخدام الماء الدافئ ويتم وضع خلطة الليمون والسكر على الإيد.

ونترك هذه الخلطة لمدة ربع ساعة وبعد مرور هذه المدة يتم التدليك بطريقة جيدة على اليد للتخلص من الخلطة وبعد ذلك يتم غسلها بإستخدام الماء الدافئ، ونقوم بوضع كريم مرطب مناسب أو وضع كمية قليلة من الفازلين على بشرة اليد حتى تساعد على ترطيبها ويفضل تكرار هذه الخلطة ثلاث مرات في الإسبوع للحصول على أفضل النتائج ومنع جفاف اليد مرة آخرى.

مكونات خلطة الليمون والسكر لترطيب اليدطريقة عمل خلطة الليمون والسكر لترطيب الإيد