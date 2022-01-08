خطوات عمل الاندومي بالخضار والفراخ في المنزل بمكونات بسيطة

خطوات عمل الاندومي في المنزل، يعتبر الأندومي واحدا من الأكلات المحببة للأطفال والرجال والسيدات، ولكن نظرا للمخاطر الصحية للأندومي الجاهز في المحلات، يعزف الأباء والأمهات عن شرائها لأبنائهم نظرا للأضرار الكبيرة، ومن هنا يبدو أن عمل الأندومي في المنزل في الأساس والأهم لكل الأباء والأمهات في كل مكان وهو مانوضحه لكم في خلال الموضوع التالي.

طريقة عمل الأندومي في المنزل

يمكن تجهيز مجموعة من المكونات التي تصلح لعمل الأندومي في المنزل وهي:

نصف كيلو مكرونه اسباجتي أو شعرية.

مكعبين من مرقة الدجاج الفورية.

ملعقتين من الفلفل الحار المطحون.

ملعقة من الثوم المجفف المطحون.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة من زيت الطعام.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

خطوات عمل الأندومي بالخضار والفراخ

يمكن عمل الأندومي بالخضار والفراج من خلال خطوات بسيطة.

سلق الدجاج والقيامبتقطيعه لشرائح طويلة.

سلق المكرونة في شوربة الدجاج والقيام بإضافة المرقة إليها.

تسوية الخضار والفلفل الألوان في مقلاة خاصة.

القيام بإضافة الدجاج المقطع إلى قطع الخضار من أجل إكسابه طعم جديد.

هذا ويعتبر الأندومي واحدا من الوجبات المفضلة لكل الأطفال والرجال والسيدات، وننصح دوما بضرورة عمل الأندومي في المنزل خاصة وأنه يكون خاليا من أي مواد حافظة.

طريقة عمل الأندومي السادة

كيس كبير إندومي.

كأس صغير بازلاء مسلوقة

رشة بقدونس

بهارات الإندومي.

سلق الأندومي في وعاء وحتى الفوران.

إضافة البازيلاء وحتى لاتلتصق.

تخفيف النار تحتها وتركها حتى تغلي.

بعد أن تنضج، نقوم بالسكب في الطبق وإضافة رشة من البقدونس وبالهناء والشفاء.

مكونات الإندومي السادة:طريقة التحضيرطريقة عمل الأندومي بالخضار

مكونات عمل الإندومي بالخضار.

المكونات

بصلة كبيرة

ثلاثة حبات فلفل رومي ملون.

كوب صغير من البازيلاء.

ثلاثة حبات بطاطس مقطعة مكعبات.

ثلاثة حبات كوسة مقطعة مكعبات.

طريقة التحضير

تقطيع البصل إلى قطع صغيرة ووضعها على النار حتى تحمر.

إضافة البازيلاء مع البطاطا والتحريك المستمر حتى تكون طرية.

إضافة الفلفل الرومي الملون والمقطع لقطع صغيرة حتى تستوي البطاطا.

يعد الأندومي المعد سلفا في المنزل أفضل بكثير من الأندومي الجاهز، خاصة وأن الأندومي الجاهز يحوي الكثير من السعرات الحرارية بشكل كبير وهو الأمر الذي يجعل الأندومي الجاهز هو الأخطر، وننصح بضرورة الابتعاد عنه والاعتماد على الأندومي في المنزل، خاصة وأن الأندومي في المنزل يتم عمله تحت نظر الشخص دون الحاجة لشراء مكونات بها ألوان إصطناعية مثلا أو توابل صناعية ضارة.