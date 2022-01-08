اسهل طريقة لعمل الكبدة الإسكندراني على اصولها مثل المطاعم وسر طعمها المميز

الكبدة الاسكندراني من أكثر المأكولات التي يفضل الجميع تناولها في المطاعم و عربات الشوارع وهذا لأنها تتميز بطعم مختلف ومميز تماما عن ما يتم تحضيره من المنزل ولهذا يبحث جميع الأمهات والسيدات لمعرفة سر تحضير الكبدة الاسكندراني لكي يستطيعون تحضيرها من المنزل و يحدون من تناول أبنائهم اطعمه الشوارع والجاهزة، ولهذا بحثنا كثيرا حتى وجدنا لكم اسهل طريقة لتحضير الكبدة الاسكندراني وسر التتبيلة التي تعطي لها طعم مميز.

من أسرار الكبدة الاسكندراني انها لا تحتاج الى مكونات كثيرة ولا يفضل اضافة توابل كثيرة لكي تحتفظ بطعمها المميز، وسنقدم لكم مكونات تحضيرها وهي:

نصف كيلو من الكبدة مقطع شرائح رفيعة.

2 حبة من الفلفل الأخضر.

حبة من الفلفل الحار.

3 معالق كبيرة من الثوم المفروم.

2 ملعقة كبيرة من صلصة الطحينة.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من الكمون.

ملعقة صغيرة من الملح.

سوف تعتمد بعد الآن هذه الطريقة بعد الآن لتحضير الكبدة الاسكندراني، فهذه الطريقة سهلة جدا وبسيطة في حله واحده وبخطوات بسيطة سوف تحضرين احلى كبدة اسكندرانى من المنزل وسنقدم لكم طريقة تحضيرها بالخطوات وهي: