طريقة عمل الطعمية المصرية زي المحلات بأفضل طريقة خطوة بخطوة

طريقة عمل الطعمية تعد الفلافل من اكثر الوصفات التي يحبها المصريين من رجال وسيدات فهي من اشهر وجبات الأطفال التي يفضل تناولها الكثير من الرجال والسيدات والأطفال في الصباح. ونقدم لكم اليوم أفضل طريقة عمل الطعمية مثل المحلات خطوة بخطوة في البيت والحصول علي الطعمية بشكل صحي ونظيف تماما في البيت بخطوات سهلة وسريعة.

طريقة عمل الطعمية المصرية

طريقة عمل الفلافل كما يبحث عنها الكثير يمكن لكل سيدة القيام بها في البيت فهي وصفة لذيذة وجميلة جداً. ومن أشهر وافضل وجبات الافطار التي يمكنك تناولها بجانب الخبز والخضروات الطازجة مثل الطماطم والخيار والجرجير. كما يمكنك تقديمها في الفطار في العزومات أو كسندوتشات.

ربع كيلو من الفول المنقوع في الماء لمدة 12 ساعة.

ربع كيلة من الحمص المنقوع لنفس المدة أيضا.

2 حبة من البصل الأخضر.

ربع كوب من الكزبرة والبقدونس والشبت.

حبة واحدة من البصل.

1 ملعقة صغيرة من الكمون.

3 ملاعق كبيرة من الشوفان.

4 فصوص كبيرة من الثوم.

1 ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

زيت نباتي لقلي الطعمية.

2 ملعقة كبيرة من السمسم.

ملعقتان كبيرتان من الكزبرة.

2 حبة من البيض.

نقوم بتصفية كل من الحمص والفول بعد ان يتم نقعهم في الماء لمدة 12 ساعة كاملة.

نقوم الان بخلط كافة المكونات في المطحنة لنحصل علي خليط ذو نعومة متوسطة.

قومي بإحضار حبات البيض ونقوم بإخفاقها في الخليط ونستمر في التقليب.

بعد ذلك نقوم بوضع العجين في وعاء ونقوم بتشكيل أقراص الطعمية بالحجم الذي ترغبين به.

احضري المقلاة وضعي بها الزيت علي نار متوسطة واتركيها حتي يصبح لونها ذهبي وقومي بقلبها علي وجهها الاخر وبعد ذلك اخرجيها.

استمري في ذلك حتي تنتهي كمية العجين وأصبحت الان جاهزة للتناول بجانب الخبز والخضروات.

مكونات عمل الطعميةخطوات تحضير وعمل الطعميةطريقة عمل الطعمية المصرية للشيف الشربيني

يقدم الشيف شربيني طريقته الرائعة لطريقة عمل الطعمية البيتي الصحية خطوة بخطوة بأفضل طريقة. ويمكنك متابعة ومشاهدة الفيديو التالي لمعرفة طريقة تحضير وعمل الطعمية في البيت زي المحلات بسهولة دون الكثير من التكاليف.