أصنعي كيكة بصوص الشوكولاتة اللذيذ في المنزل

الكيك هو أحد المعجنات الهشة التي تتميز بمذاقه الخفيف ويفضله الأشخاص بسبب الإقبال الذي يتمتع به ويعتبر تحضير الكيك من الأشياء المعتاد إعدادها في المنازل بمختلف الطبقة الإجتماعية خصوصاً في الصباح حيث يعتبر وجبه مفضلة تحديداً في الشتاء بجانب الشاي الذيذ، كما يمكن تزيين الكيك بشكل مختلف حتى يصلح للمناسبات وأعياد الميلاد حتى تظهر بمظهر التورتة وتستخدم مكونات صوص الشوكولاتة في تزيين الكيك وتحضير كيكة الشوكولاتة وبعد ذلك يتم تزيينها بالمكونات الإضافية والأشياء الصناعية التي يتم تجهيزها إليها ويعتبر هذا النوع أكثر الأنواع رغبه بسبب مكون الشوكولاته ولا يعتبر تحضيره صعب كما يعتقد البعض بل يتشابه مع الطريقة العادية فقط مع إضافة مكون الشيكولاته أو الكاكاو وللتعرف على طريقة التحضير تابع من خلال هذا المقال.

طريقة تحضير كيك الشوكولاتة

مكونات التحضير:

كوب دقيق ناعم.

كوب إلا ربع مسحوق الشوكولاتة.

ملعقتين من النسكافية البارد.

كوب إلا ربع من السكر.

بيضتان.

نصف كوب من الحليب.

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

كوب إلا ربع من الزيت النباتي النقي.

كوب من صوص الشوكولاتة.

تحضير بولة عميقة ووضع فيها كلاً من مسحوق الفانيليا والحليب السائل بالإضافة إلي مكون البيض ثم الزيت ويتم تحضير مضرب بيض يدوي وإخفاقهم معاً حتى تمتزج المكونات. في تلك الخطوة نقوم بوضع السكر ثم تحضير منخل ووضع فيه الدقيق وبودره الشوكولاتة ومسحوق البيكنج باودر والاستمرار في الإخفاق. مع استمرار العجن يتم إضافة مكون النسكافية بحيث يكون بارد ونعجن عدة دقائق حتى تمام الامتزاج. بعد الانتهاء من العجن يفضل أن يكون قالب الكيك جاهز قبل سكب الكيك عن طريق فرد به ورقة من الزبدة ثم وضع فيه الكيك. توضع الكيك في الفرن الساخن منذ بداية تحضير الكيك على درجة حرارة 170 درجة مئوية ونتركها حتى ساعه إلا ثلث حتى تمام النضج. عند إخراج الكيكة من الفرن يتم فرد عليها الصوص من جميع النواحي حتى تصبح كيكة الشوكولاتة جاهزة وبعد أن تبرد يتم وضعها في الثلاجة حتى تبرد.

طريقه التحضير: