اصنعي حلويات أصابع زينب اللذيذة في المنزل بمذاقها الشهي

يعتبر شهر رمضان من الأشهر التي تتنوع بها الحلويات اللذيذة واحياناً ما تصاب المرأة وربات المنزل بالحيرة نظراً لكثرة الحلويات فلا تستطيع معرفة أيّ من الأصناف تختار حتى تقوم بتحضيرها للعائلة، فلا بد من تناول مقدار قطعة من الحلويات بعد يوم كامل من الصيام حتى يتم تعويض الجسم بما يفقد طول ساعات الصيام وكذلك تناول كميات كبيرة من العصائر، لذلك لابد اختيار نوع من الحلويات المحببة للجميع ولا يختلف عليه اثنان هي أصابع زينب التي تعتبر من أقدم وأشهر الحلويات العربية المنتشرة في مختلف محلات الحلويات وتتميز بمذاقها اللذيذ لا يمكن مقاومته، ولا شك أن هناك الكثير من الحلويات التي تتشابه في طريقة التحضير وتبدو مثلها ولكن قد يختلف الاسم من مكان إلا آخر واليوم نقدم لكم طريقة تحضير أصابع زينب من خلال هذا المقال.

طريقة تحضير أصابع زينب

مكونات التحضير:

فنجان صغير من جوز الهند المبشور.

كأس من السميد.

كأس ونصف من الدقيق.

ملعقة من مسحوق الخميرة.

ملعقة من السكر الأبيض.

ماء دافئ للعجن.

نصف كوب من الزبدة ويمكن استبدالها بالزيت النباتي.

كوبان من الشيرة.

في البداية نقوم بتحضير كوب من الماء الدافئ ووضع فيه الخميرة مع السكر وتقليبهم وتركهم في درجة حرارة الغرفة حتى تتفاعل المكونات. تحضير طبق للعجن ويوضع فيه جوز الهند أولاً دقيق ومسحوق السميد ونقلبهم معاً ثم نقوم بوضع الزبدة على النار حتى تسخن وإضافتها على خليط الدقيق. يتم وضع الماء بالخميرة على الدقيق بحيث يمر عدة دقائق على التفاعل ثم يتم العجن باستخدام اليدين للحصول على عجينة لينة وغير متلاصقة. نترك العجينة ترتاح مدة خمس إلي عشر دقائق وبعد ذلك نقوم بتحضير سلك به ثقوب حتى يتم تشكيل أصابع زينب وتقطيعها إلي قطع صغيرة ثم لفها على هيئة أصابع وتحتها السلك حتى يتم تشكيلها من الخارج. يتم تحضير الزيت الساخن ووضع صوابع زينب في الزيت وعند إخراجها يتم وضعها فى الشيرة مباشرة بحيث تكون الشيرة باردة ويتم تحضيرها قبل بداية تحضير أصابع زينب.

طريقة إعداد أصابع زينب: