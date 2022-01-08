بلح الشام المقرمش بالشوكولاتة في المنزل خطوة بخطوة

يعد بلح الشام من الحلويات المقرمشة التى يعشقها الكثير من الأشخاص وحيث يتميز بأنه له نكهة رائعة ومختلفة عن باقي الحلويات الأخرى وكما أنه يتم حشوة بعدة حشوات مختلفة مثل الشوكولاتة أو العسل الأبيض أو المكسرات كما أنه يحتوي على بعض العناصر الغذائية التي تعطي الجسم الطاقة والحيوية وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل بلح الشام المقرمش بالشوكولاتة بطريقة سهلة وبسيطة في المنزل من خلال هذا المقال.طريقة عمل بلح الشام المقرمش بالشوكولاتة
المكونات:
- أثنين كوب من الدقيق الأبيض.
- أثنين كوب من الماء.
- عدد خمس حبات من البيض.
- نصف كوب من الزيت النباتي.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح الطعام.
- رشة من السكر الأبيض.
- ملعقة من الفانيليا.
- كمية من الشوكولاتة المذوبة.
- فستق مطحون
- كمية من الزيت للقلي.
- الخطوة الأولى قومي بإحضار وعاء ثم انخلي الدقيق والملح جيداً.
- الخطوة الثانية قومي بإحضار وعاء آخر ثم ضعيه على نار متوسطة وضعي فيه نصف كوب من الزيت وأثنين كوب من الماء واتركي الوعاء حتى يغلي ثم ضيفي الدقيق والملح واستمري في التقليب حتى يصبح لديك عجينة متماسكة طرية.
- الخطوة الثالثة قومي برفع الوعاء من على النار ثم ترك العجينة جانباً حتى تبرد تمامًا وبعد ذلك ضيفي البيضة الأولى إلى الخليط مع الخفق بإستخدام المضرب اليدوى أو المضرب الكهربائي ثم ضيفي البيضة الثانية وملعقة من الفانيليا واستمري في إضافة البيض بنفس الطريقة حتى الانتهاء من كمية البيض الموجودة وحتى يتجانس الخليط بعد ذلك قومي بإحضار كيس حلواني وضعي فيه الخليط.
- الخطوة الرابعة قومي بتسخين الزيت جيداً في وعاء عميق ثم الضغط على كيس الحلواني حتى يخرج منه الخليط بالشكل التي تريدين ليقع في الزيت وكرري نفس الطريقة لحين الانتهاء من كمية العجين ثم قومي بوضع المسافة بين كل قطعة والأخرى حتى لا يلتصق العجين بعضهم البعض.
- الخطوة الخامسة قومي بتحريك القطع في الزيت حتى يصبح لونه ذهبياً ثم قومي برفع بلح الشام من الزيت وضعيه على طبق ثم ضعي الشوكولاتة المذابة على سطح بلح الشام ثم زينيه بالفستق المطحون وقدميه إلى أفراد الأسرة.
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يعد بلح الشام من الحلويات المقرمشة التى يعشقها الكثير من الأشخاص وحيث يتميز بأنه له نكهة رائعة ومختلفة عن باقي الحلويات الأخرى وكما أنه يتم حشوة بعدة حشوات مختلفة مثل الشوكولاتة أو العسل الأبيض أو المكسرات كما أنه يحتوي على بعض العناصر الغذائية التي تعطي الجسم الطاقة والحيوية وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل بلح الشام المقرمش بالشوكولاتة بطريقة سهلة وبسيطة في المنزل من خلال هذا المقال.طريقة عمل بلح الشام المقرمش بالشوكولاتة
المكونات:
- أثنين كوب من الدقيق الأبيض.
- أثنين كوب من الماء.
- عدد خمس حبات من البيض.
- نصف كوب من الزيت النباتي.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح الطعام.
- رشة من السكر الأبيض.
- ملعقة من الفانيليا.
- كمية من الشوكولاتة المذوبة.
- فستق مطحون
- كمية من الزيت للقلي.
- الخطوة الأولى قومي بإحضار وعاء ثم انخلي الدقيق والملح جيداً.
- الخطوة الثانية قومي بإحضار وعاء آخر ثم ضعيه على نار متوسطة وضعي فيه نصف كوب من الزيت وأثنين كوب من الماء واتركي الوعاء حتى يغلي ثم ضيفي الدقيق والملح واستمري في التقليب حتى يصبح لديك عجينة متماسكة طرية.
- الخطوة الثالثة قومي برفع الوعاء من على النار ثم ترك العجينة جانباً حتى تبرد تمامًا وبعد ذلك ضيفي البيضة الأولى إلى الخليط مع الخفق بإستخدام المضرب اليدوى أو المضرب الكهربائي ثم ضيفي البيضة الثانية وملعقة من الفانيليا واستمري في إضافة البيض بنفس الطريقة حتى الانتهاء من كمية البيض الموجودة وحتى يتجانس الخليط بعد ذلك قومي بإحضار كيس حلواني وضعي فيه الخليط.
- الخطوة الرابعة قومي بتسخين الزيت جيداً في وعاء عميق ثم الضغط على كيس الحلواني حتى يخرج منه الخليط بالشكل التي تريدين ليقع في الزيت وكرري نفس الطريقة لحين الانتهاء من كمية العجين ثم قومي بوضع المسافة بين كل قطعة والأخرى حتى لا يلتصق العجين بعضهم البعض.
- الخطوة الخامسة قومي بتحريك القطع في الزيت حتى يصبح لونه ذهبياً ثم قومي برفع بلح الشام من الزيت وضعيه على طبق ثم ضعي الشوكولاتة المذابة على سطح بلح الشام ثم زينيه بالفستق المطحون وقدميه إلى أفراد الأسرة.