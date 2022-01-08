بلح الشام المقرمش بالشوكولاتة في المنزل خطوة بخطوة

‏يعد بلح الشام من الحلويات المقرمشة التى يعشقها الكثير من الأشخاص ‏وحيث يتميز بأنه له نكهة رائعة ومختلفة عن باقي الحلويات الأخرى وكما أنه يتم حشوة بعدة حشوات مختلفة مثل الشوكولاتة أو العسل الأبيض أو المكسرات ‏كما أنه يحتوي على بعض العناصر الغذائية التي تعطي الجسم الطاقة والحيوية ‏وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل بلح الشام المقرمش بالشوكولاتة بطريقة سهلة وبسيطة في المنزل من خلال هذا المقال.

طريقة

عمل

بلح

الشام

المقرمش

بالشوكولاتة

المكونات:

أثنين كوب من الدقيق الأبيض .

أثنين كوب من الماء .

عدد خمس حبات من البيض .

نصف كوب من الزيت النباتي .

نصف ‬ ملعقة صغيرة من الملح الطعام .

رشة من السكر الأبيض .

ملعقة من الفانيليا .

كمية من الشوكولاتة المذوبة .

فستق مطحون

كمية من الزيت للقلي .

طريقة

التحضير

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