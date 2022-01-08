طريقة عمل الدونات اللذيذة بالشيكولاتة بمذاق أحلى من الجاهزة

الدونات من أكثر الحلويات الغربية التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص الكبار والصغار من حيث مذاقها وطعمها اللذيذ وقد يتم تحضيرها بكل سهولة فهي من الحلويات الأكثر انتشارا في مصر والبلاد العربية ولكثرة طلبها من قبل الأطفال فقد تبحث الأمهات على طريقة عملها في المنزل لذلك الأمر قد اعددنا لكم في مقالنا هذا طريقة عمل هذه الحلوى بالخطوات و المكونات.طريقة عمل الدونات اللذيذة نقدم لكم اليوم المكونات اللازمة لعمل الدونات اللذيذة التي يقبل على تناولها الكثير خاصة الأطفال؛ حيث انها سهلة وبسيطة وسريعة التحضير ومكوناتها متوفرة داخل كل منزل، وهي تتمثل في الآتي:
- 2 كوب من الدقيق الأبيض المنخول.
- ربع كوب من الزبدة.
- ملعقة كبيرة خميرة فورية.
- نصف كوب من اللبن الحليب.
- 2 ملعقة كبيرة من السكر الناعم.
- عدد بيضة واحدة.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
إليكم الطريقة بالخطوات المضبوطة لعمل هذه الحلوى البسيطة التي لا تستهلك كثيرا من الوقت، وتتمثل تلك الخطوات في كلا من:
- نخضر في هذه الوصفة الخلاط ثم نضع بداخل وعاء الخلاط كلا من الدقيق والسكر والخميرة والزبدة والفانيليا والبيض.
- ثم بعد ذلك نبدأ بالخلط بالخلاط الكهربي أو من الممكن بالخلاط اليدوي علي حسب الرغبة كما أن ممن الممكن أن تعجن باليد بسرعة بطيئة حرصا من تطاير الدقيق ثم يتم إضافة الحليب تدريجيا حتى لا يتكتل الخليط ثم نقلب الخليط جيدا حتي تصبح عجينة طرية لينة تلتصق قليلا ما.
- ثم نأخذ العجين على شكل كرة ويتم تغطيته ونتركه لمدة ساعة حتى يختمر جيدا.
- بعد أن تختمر نضعها على ترابيزة مستوية ثم نلفها إلى أن يصل سمكها الى واحد سم ثم تقطع الى دوائر صغيرة من هلال السكينة وندهن طرف السلاح بالزيت حتى يقطع العجين بكل سهولة.
- بعد التقطيع نضعها على ورق زبدة مقطع بأكبر من حجم المدونة لكي نمتلك نقلها إلى التسوية دون أن يفسد الشكل النهائي لها ثم نقوم بتغطيتها مرة أخرى لمدة ساعة كاملة.
- ثم نحضر مقلاة ونضع بها زيت غزير ونشعل النار على درجة حرارة 160 درجة حتى تكون درجة الحرارة مناسبة.
- ثم نضع الدونات في الزيت مع قطع الزبدة.
- نتركها لمدة دقيقة إلى دقيقتين حتى تصل إلى اللون الذهبي نخرجها على فوط مطبخ لكي يمتص الزيت منها.
- تكرر العملية إلى أن تنتهي كمية الدونات.
- ثم نضعها في طبق ونبدأ في تزينها بالشيكولاتة أو السكر أو أي نوع على حسب الرغبة.
الوسوم
الدونات من أكثر الحلويات الغربية التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص الكبار والصغار من حيث مذاقها وطعمها اللذيذ وقد يتم تحضيرها بكل سهولة فهي من الحلويات الأكثر انتشارا في مصر والبلاد العربية ولكثرة طلبها من قبل الأطفال فقد تبحث الأمهات على طريقة عملها في المنزل لذلك الأمر قد اعددنا لكم في مقالنا هذا طريقة عمل هذه الحلوى بالخطوات و المكونات.طريقة عمل الدونات اللذيذة نقدم لكم اليوم المكونات اللازمة لعمل الدونات اللذيذة التي يقبل على تناولها الكثير خاصة الأطفال؛ حيث انها سهلة وبسيطة وسريعة التحضير ومكوناتها متوفرة داخل كل منزل، وهي تتمثل في الآتي:
- 2 كوب من الدقيق الأبيض المنخول.
- ربع كوب من الزبدة.
- ملعقة كبيرة خميرة فورية.
- نصف كوب من اللبن الحليب.
- 2 ملعقة كبيرة من السكر الناعم.
- عدد بيضة واحدة.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
إليكم الطريقة بالخطوات المضبوطة لعمل هذه الحلوى البسيطة التي لا تستهلك كثيرا من الوقت، وتتمثل تلك الخطوات في كلا من:
- نخضر في هذه الوصفة الخلاط ثم نضع بداخل وعاء الخلاط كلا من الدقيق والسكر والخميرة والزبدة والفانيليا والبيض.
- ثم بعد ذلك نبدأ بالخلط بالخلاط الكهربي أو من الممكن بالخلاط اليدوي علي حسب الرغبة كما أن ممن الممكن أن تعجن باليد بسرعة بطيئة حرصا من تطاير الدقيق ثم يتم إضافة الحليب تدريجيا حتى لا يتكتل الخليط ثم نقلب الخليط جيدا حتي تصبح عجينة طرية لينة تلتصق قليلا ما.
- ثم نأخذ العجين على شكل كرة ويتم تغطيته ونتركه لمدة ساعة حتى يختمر جيدا.
- بعد أن تختمر نضعها على ترابيزة مستوية ثم نلفها إلى أن يصل سمكها الى واحد سم ثم تقطع الى دوائر صغيرة من هلال السكينة وندهن طرف السلاح بالزيت حتى يقطع العجين بكل سهولة.
- بعد التقطيع نضعها على ورق زبدة مقطع بأكبر من حجم المدونة لكي نمتلك نقلها إلى التسوية دون أن يفسد الشكل النهائي لها ثم نقوم بتغطيتها مرة أخرى لمدة ساعة كاملة.
- ثم نحضر مقلاة ونضع بها زيت غزير ونشعل النار على درجة حرارة 160 درجة حتى تكون درجة الحرارة مناسبة.
- ثم نضع الدونات في الزيت مع قطع الزبدة.
- نتركها لمدة دقيقة إلى دقيقتين حتى تصل إلى اللون الذهبي نخرجها على فوط مطبخ لكي يمتص الزيت منها.
- تكرر العملية إلى أن تنتهي كمية الدونات.
- ثم نضعها في طبق ونبدأ في تزينها بالشيكولاتة أو السكر أو أي نوع على حسب الرغبة.