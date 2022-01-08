طريقة عمل الدونات اللذيذة بالشيكولاتة بمذاق أحلى من الجاهزة

الدونات من أكثر الحلويات الغربية التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص الكبار والصغار من حيث مذاقها وطعمها اللذيذ وقد يتم تحضيرها بكل سهولة فهي من الحلويات الأكثر انتشارا في مصر والبلاد العربية ولكثرة طلبها من قبل الأطفال فقد تبحث الأمهات على طريقة عملها في المنزل لذلك الأمر قد اعددنا لكم في مقالنا هذا طريقة عمل هذه الحلوى بالخطوات و المكونات.

نقدم لكم اليوم المكونات اللازمة لعمل الدونات اللذيذة التي يقبل على تناولها الكثير خاصة الأطفال؛ حيث انها سهلة وبسيطة وسريعة التحضير ومكوناتها متوفرة داخل كل منزل، وهي تتمثل في الآتي:

2 كوب من الدقيق الأبيض المنخول.

ربع كوب من الزبدة.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

نصف كوب من اللبن الحليب.

2 ملعقة كبيرة من السكر الناعم.

عدد بيضة واحدة.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

طريقة عمل الدونات اللذيذةطريقة عمل الدونات

إليكم الطريقة بالخطوات المضبوطة لعمل هذه الحلوى البسيطة التي لا تستهلك كثيرا من الوقت، وتتمثل تلك الخطوات في كلا من: