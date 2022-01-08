بملعقة خميرة افردي شعرك الخشن لحرير انسيابي اقوي كيراتين خلال ساعتين

فرد الشعر الخشن بالخميرة، الخميرة من أهم المكونات التي من الممكن أن نعتمد عليها في الحصول على أفضل نوعية من نوعيات الكيراتين الطبيعي المنعمة للشعر والتي تقضي على أكبر نسبة من تجعد الشعر مع القضاء نهائيا على الخشونة للشعر ومن خلل الآتي من الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المكونات التي من الممكن أن تكون هي الأفضل لعمل خليط الكيراتين بالخميرة المميز والتذي يسمح بتنعيم الشعر بدون أي مواد من مواد الفرد الكيميائية الضارة بالشعر كما أن هذ المكون من الكيراتين المميز بالخميرة آمن تماما ويعد أرخص وصفات الكيراتين الطبيعية والتي تتوفر مقاديرها بالمنزل وبخطوات بسيطة من الممكن إعدادها ومن ثم تطبيقها على الشعر.

فرد الشعر الخشن بالخميرة

أفضل الطرق التي من الممكن أن نقوم من خلالها بالتطبيق لأفضل وأقوى نوع من أنواع الكيراتين هي وصفة الخميرة المميزة الطبيعية والتي تيسر من تصفيف الشعر والحصول عليه ناعم ممتـلق وخالي تماما من أي مظهر تجعد وبالاستعانة بمكون الخميرة المغذي لفروة الرأس من الممكن أن نحصل على علاج طبيعي دائم لفروة الرأس من التعرض لأي نوع من أنواع الالتهاب التي تؤثر على نمو الشعر وفيما يأتي أهم المكونات التي تساعد في التحضير لكيراتين الخميرة.

مكونات خليط الخميرة لفرد الشعر

من الممكن أن يتم تنعيم الشعر من خلال الاستعانة بالمكونات التالية:

ملعقة من الخميرة.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من زيت السمسم.

ملعقة من زيت الخروع.

ملعقتان من النشا.

ملعقة من عصير الليمون.

ملعقتان من مكون الفازلين.

التحضير يكون بعمل إسالة للفازلين بالميكرو ويف بعد وضعه في وعاء ملائم ومن ثم نقوم بإضافة الخميرة مع التقليب الجد.

ومن ثم تضاف بقية المقادير من النشا مع كل الزيوت الطبيعية وهذا ما يكون خليط يشبه في قوامه قوام السيروم الخفيف المنعم للشعر

ومن الممكن أن يتم تطبيق تلك التركيبة من كيراتين الخميرة مدة نصف سعة على الشعر مع تدليك الخصلات وفروة الرأس جيدا.

ويتم تغطية الشعر تماما ومن ثم يغسل الشعر بماء فاتر.

طريقة التحضير