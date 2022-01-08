طريقة عمل أصابع البسبوسة المرملة الذهبية في المنزل

تعتبر أصابع البسبوسة المرملة نوع لذيذ من أنواع الحلويات التي تقدم باستمرار في المناسبات المختلفة وخاصة خلال شهر رمضان الكريم، حيث أن أصابع البسبوسة المرملة تتميز بأنها ذات مذاق لذيذ وكذلك طريقة تحضيرها سهلة جداً ومكوناتها غير مكلفة إطلاقا، فعمل أصابع البسبوسة المرملة لا تستغرق الكثير من الوقت، ولا تتطلب المزيد من المجهود، وهي تعتبر أحد أصناف الحلويات الشرقية مثل بلح الشام وصوابع زينب ولقمة القاضي والقطايف وغيرها الكثير من أنواع الحلويات الشرقية الشهية وفي السطور التالية سوف نعرض لكم أسهل وأفضل طريقة لعمل أصابع البسبوسة المرملة، فلا يمكنك الاستغناء عنها في المناسبات أو خلال الشهر الكريم.

سوف تحتاج إلى مقدار واحد كوب فقط من السميد الناعم.

مقدار نصف كوب فقط من الدقيق.

ملعقة واحدة من البيكنج باودر.

4 ملاعق سمن أو زبدة.

ملعقة واحدة من السكر.

ربع ملعقة من الملح.

ربع كوب من الحليب.

في داخل وعاء مناسب يتم خلط جميع المكونات الجافة معا، وذلك بشكل جيد.

بعد هذه الخطوة نقوم بإضافة السمن إلى تلك المكونات، ونبدأ في التقليب الجيد والمستمر حتى تتجانس كافة المكونات بشكل جيد مع بعضها البعض.

نضيف الحليب إلى الخليط الذي لدينا بشكل تدريجي، مع ضرورة الاستمرار في التقليب، وذلك للحصول على عجينة ذات قوام متماسك.

يتم تشكيل تلك العجينة على شكل أصابع.

تدهن صواني الفرن بالزبدة أو السمن بشكل جيد.

يتم رص أصابع البسبوسة بها بشكل متساوي.

نقوم بتسخين الفرن ليكون على درجة حرارة متوسطة، وفقط لمدة ربع ساعة.

تترك أصابع البسبوسة اللذيذة في الفرن حتى يصير لونه ذهبي.

تخرج من الفرن بعد ذلك، ونقوم بإعداد الشربات وتوزيعه عليها.

نقوم في البداية بخلط مقدار كوب ونصف من السكر، وذلك مع إضافة إليهم واحد كوب من الماء.

نضيف لهم ملعقة واحدة من عصير الليمون.

نضف إلى الشربات رشة فانيليا.

نضع هذا الخليط على النار حتى يغلي، وذلك لحوالي 15 دقيقة فقط.

بعد ذلك نقوم برفعه من فوق النار، ونتركه ليبرد، ليوزع على أصابع البسبوسة فور خروجها من الفرن.

مكونات أصابع البسبوسة المرملةطريقة تحضير أصابع البسبوسةطريقة تحضير شربات البسبوسة المرملة