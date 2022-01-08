معجزة الفازلين لإزالة الشعر الزائد بدون الم وتبيض فوري للأماكن الغامقة

إزالة الشعر الزائد بالفازلين هي أحد أهم الطرق الطبيعية التي يمكن بفضلها الحصول على بشرة نظيفة خالية من الشعر الزائد، حيث أن مشكلة الشعر الزائد هي مشكلة مستمرة طوال العمر، وذلك بسبب نمو الشعر الزائد في جميع مناطق الجسم عند الرجال والنساء، مما يسبب لهم الكثير من عدم النظافة وظهور بعض البكتيريا على سطح الجلد، كما أن الشعر الزائد تعاني منه النساء أكثر من الرجال، لأن الأنثى بطبيعتها لا تحب وجود الشعر الزائد على مسام جلدها ولذلك يعتبر الفازلين من أهم العناصر الطبيعية المستخدمة في تنظيف البشرة من هذه المشكلة.

إزالة الشعر الزائد بالفازلين

تعتبر هذه الوصفة من أفضل وصفات الفازلين من أجل إزالة الشع الزائد من الجسم، ويتم تنفيذها كما يلي:

المكونات

ملعقة كبيرة من الفازلين.

كوب من النشا.

نصف كوب ماء بارد.

طريقة التحضير

في إناء نقوم بتقليب الماء البارد مع النشا حتى يذوب النشا بالكامل.

في إناء أخر نقوم بوضع الفازلين على النار حتى يذوب.

نقوم بإضافة الفازلين الذائب الى خليط النشا، ونقلبهم معا حتى تمام التجانس.

نقوم بتنظيف الجسم بالماء، ثم نقوم بفرد الخليط على كامل الجسم في اتجاه نمو الشعر.

بعد أن يجف الخليط على الجسم بالكامل نقوم بفرك الجسم باليد من خلال حركات دائرية.

أو يتم إزالة الخليط عكس اتجاه نمو الشعر.

ثم يتم ترطيب البشرة بالكامل بزيت الزيتون.

وصفة الفازلين ونبات السعد للتخلص من الشعر الزائد

تعتبر هذه الوصفة من أفضل وصفات إزالة الشعر، حيث أن نبات السعد يساعد على التقليل من ظهور الشعر الزائد بعد إزالته، ويتم تطبيقها كالتالي:

المكونات

ملعقة من الفازلين الطبي.

ملعقة من مسحوق نبات السعد المطحون.

ملعقتين من زيت اللوز.

طريقة التحضير