هشة وطرية.. طريقة عمل كيكة الشاي الهشة مثل القطن بمكونات اقتصادية وهذا هو سر النجاح

طريقة عمل كيكة الشاي من الأمور التي تشغل محركات البحث هذه الأيام، حيث تعتبر كيك الشاي من أسهل الحلوى، يجب أن يأكلها كثير من الأطفال مع كوب من الشاي على الإفطار وبها كثير من المواد والعناصر الغذائية ومفيدة جدا لبناء جسم سليم، من الممكن تقديم الكيك بأكثر من طريقة، علي الفطار أوفي العشاء مع أي نوع من أنواع العصائر سوف أوضح الطريقة في هذه المقالة.

طريقة عمل كيكة الشاي بطريقة بسيطة

تختلف طريقة تحضير كيكة الشاي وإليك بعض الطرق

المكونات:

ثلاثة أكواب ونصف من الدقيق.

معلقتان صغيرة بكينج بودر.

رشة ملح.

كوب ونصف من السكر المطحون.

بالإضافة الى كوب إلا ربع زيت.

أربعة بيضات.

معلقة صغيرة فانيليا.

كوب لبن.

وكوب زبادي.

في الخلاط نضع 4 بيضات لابد أن تكون بدرجة حرارة الغرفة، وهذا هو سر نجاح الكيك.

ومعه بكينج بودر وكوب إلا ربع زيت.

وبعد ذلك أضيفي كوب لبن والزبادي.

في بولة قومي بوضع الدقيق.

نضيف عليه الفانيليا والسكر المطحون ورشة الملح.

بعد ذلك ضعي في البولة الخليط بالتدريج مع التقليب المستمر بالمضرب.

احضري صينيه وضعي فيها زبدة ورشة دقيق حتى لا تلصق الكيكة في الصينية.

ثم بعد ذلك نضع الخليط في الصينية.

وبعد ذلك قومي بفتح الفرن، قبل أن تدخل الصينية في الفرن ب 10 دقائق.

بعد أن تخرج من الفرن نضعها في اطباق للتقديم.

ونزين الكيكة بطريقة الكريمة، أو المكسرات أو شوكولاتة فرماسيه.

التزيين يكون على حسب الرغبة.

طريقة عمل كيكة الخلاطكيك هش مثل القطن

المكونات:

2 كوب ونصف دقيق.

كوب سمنة أو زيت على حسب الرغبة.

4 بيضات.

كوب سكر.

فانيليا وبكينج بودر.

كوب لبن.

3 معالق كاكاو.

طريقة التحضير:

ضعي في بولة البيض مع الفانيليا مع السكر.

قومي بضربهم في المضرب جيداً، حتى يصبح اللون مثل الكريمة.

ثم ضعي الزيت واللبن بعدها.

وبعدها ضعي بعدها بكينج بودر والدقيق ونضرب أيضاً.

ثم بعد ذلك قومي بقسم الخليط الى جزأين.

نحضر جزء كاكاو وعليه مياه، حتى يختلطوا ببعضهم.

وجزء الخليط الكريمي.

وبعد ذلك ندهن الصينية زبدة ونضع الخليط.

ندخله الفرن على درجة حرارة 180.

وفى الختام في هذا المقال قد نكون عرضنا طريقة عمل كيكة الشاي بمكوناتها وطريقة تحضيرها أيضا، عرضنا كيكة الشاي بالشوكولاتة بمكوناتها وطريقة تحضيرها، لتحصلي على حالة مرحة ومزاج سعيد ومذاق رائع.