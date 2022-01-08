بدون كحت.. أفضل طريقة لتنظيف الكرشة بملعقة سحرية تفتت كل السواد وتجعلها بيضاء وتزيل كل الروائح

من المعروف لدينا أن تنظيف الكرشة من الأمور التي تحتاج إلي مجهود كبير، وهو من الأمور المزعجة، ولكي نوفر وقتك نقدم لك أفضل طريقة لتنظيف الكرشة لكن تعرف معنا ما هي الكرشة وماهي أبرز فوائدها، حيث يقبل على تناولها العديد من الأشخاص في داخل مصر ومختلف الدول العربية وأيضاً الأجنبية، فهي طبق إنجليزي الأصل.

أفضل طريقة لتنظيف الكرشة

اسهل الطرق لتنظيف الكرشة هي تنظيفها بالدقيق وتنظيفها بملح الليمون، والكرشة هي أحشاء الخروف الداخلية ويقوم بتناولها العديد من الناس، وتوجد الكرشة لدي الخروف والبقر في التجويفات الثلاثة، وتوجد لدي العديد من الحيوانات الأخرى.

يجب شراء الكرشة طازجة.

يتم تسخين المياه ووضع بها خل ملح حتى الغليان ووضع الكرشة في الإناء ويتم تركها تغلي.

ثم يزال الجزء الأسود بأداة سواء سكين أو ملعقة حتى تصبح بيضاء.

بعد ذلك يتم وضعها في لتر ماء، ويوضع بها معلقه بيكنج بودر 10 دقائق.

نخرجها من الماء ونقوم بغسلها بالدقيق ونطهوها.

تغسل الكرشة بشكل صحيح، لكي تكون نظيفة.

قومي برش نصف كوب ملح ليمون علي الكرشة، ويتم إضافة ماء مغلي لأخرها.

ترك الكرشة في الماء المغلي وملح الليمون لمده لا تقل عن ساعة.

قومي بغسلها مرة أخري، وستصبح الطبقة السوداء قد تفتت وأصبحت أسهل في إزالتها.

في إمكانك استخدام يديك للتخلص من بقايا الطبقة السوداء عن طريق الفرك.

بعد ذلك يتم وضع الكرشه تحت الماء لمده لا تقل عن 10 دقائق حتى تصبح نظيفة تماما.

ثم بعد ذلك اخرجيها من الماء وأضيفي لها ملح الليمون، واتركيها لمدة ساعة وقومي باستخدام السكينة لتنظيف الطبقة الغامقة، وتغسل بالماء الجاري وتوضع في ملح الليمون لمدة ربع ساعة.

أخرجيها مرة أخرى وأكملي عملية التنظيف حتى يصبح لونها ابيض، وبعد ذلك يتم غسلها بالماء والصابون عشر دقائق.

توضع في إناء يوجد به ملح وخل وليمون وذلك لتصبح خاليه من أي روائح كريهة.

طريقة تنظيف الكرشه بالدقيق والخلطريقة تنظيف الكرشه بملح الليمونفوائد أكل الكرشة

هناك عدد من الناس يقوم بأكل الكرشه سنويا أو حتى شهريا دون معرفة فوائدها:

تساعد على خفض الوزن.

احتوائها على العديد من الفيتامينات.

تحافظ على البشرة، ويساعد في نضارتها.

الحماية من التهاب المفاصل.

تساعد علي تقويه الجنين وحمايته.

كما انها تساعد علي العلاج من هشاشة العظام.

وفي النهاية قد ذكرنا لكم في المقال عن ماهية الكرشه، وأفضل طريقة لتنظيف الكرشة دون عناء، وفوائدها لان كثيرا منا يأكل الكرشة دون معرفة فوائدها للجسم، وما مدى فاعليتها على أجهزة الجسم.