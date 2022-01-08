أسرار وتكات عمل صينية البطاطا بالبشاميل في المنزل

جميعنا يعرف المكرونة بالبشاميل ونعشقها ولكن بعضنا يجهل طبق آخر يعد من أشهى الوجبات وأكثرها فائدة للجسم وهو البطاطا بالبشاميل والتي تحتوي على البطاطا المغذية واللذيذة والبشاميل الرائع الذي يضفي على الأطعمة مذاقاً فريداً يجعلك تتناول أصابعك خلفه، وهي من الأكلات التي يمكن تقديمها في المناسبات المختلفة والتجمعات العائلية ويمكن إعدادها في البيت من خلال خطوات سهلة وبسيطة وفي وقت سريع، وسوف نتعرف على هذه الخطوات من خلال السطور التالية، وذلك في إطار خدمة الوصفات التي يحرص الموقع على تقديمها للسادة الزوار يومياً ونستعرض من خلالها تشكيلة فريدة ومتنوعة من أشهى وأشهر وصفات المطبخ العربي والعالمي.

طريقة عمل صينية البطاطا بالبشاميل

تمتلئ جعبة النساء بالعديد من الوصفات الرائعة التي تجمع بين الطعم الشهي والقيمة الغذائية العالية ومن ضمنها صينية البطاطا بالبشاميل التي نحن في معرض الحديث عنها من خلال مقال اليوم.

نصف كيلوغرام من البطاطا.

كوب من الزبدة.

½ كيلوغرام من الحليب.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة كبيرة من الدقيق.

رشة من السكر.

100 جرام من الكريمة.

ثلاث ملاعق كبيرة من البقدونس المفروم.

ملعقة صغيرة من جوزة الطيب.

ملعقتين صغيرتين من عصير الليمون.

خطوات تحضير صينية البطاطا بالبشاميل

ونذكر لكم فيما يلي من سطور قليلة طريقة عمل صينية البطاطا بالبشاميل في المنزل عبر اتباع الخطوات التالية والحرص على استخدام المقادير بعناية حتى تحصلي على وجبة مثالية: