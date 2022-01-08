طريقة عمل صوابع زينب كما لم تجربوها من قبل بمقادير وأسرار اشهر محلات الحلويات

طريقة عمل صوابع زينب بنكهة شهية، يمكن تحضير صوابع زينب في المنزل بكل سهولة، تعتبر من الحلوى الشرقية، يمكن تقديم صوابع زينب في المناسبات، تشتهر صوابه زينب في العالم العربي، يعتبر أصلها سوري، تتعدد طرق إعدادها، سوف نقدم لكم أسهل طريقة لتحضير صوابع زينب في البيت ولن تحتاجي إلى شرائها من الخارج مجدداً.



تعد صوابع زينب أحد أنواع الحلوى الشرقية، يتم إعدادها في شهر رمضان بكثرة، ويتم عملها أيضاً في الأيام العادية، وتتمثل مكوناتها في التالي:

أربعمائة جرام من الطحين.

مائة جرام من السميد.

مائة جرام من الماء.

ثلاثة ملاعق من السكر البودر.

أربعة ملاعق من الزيت النباتي.

ملعقة من الزبدة.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقتان من الفانيليا.

ملعقة صغيرة من الخميرة.

مائتان غرام من الماء الفاتر.

ملعقة من الفانيليا.

أربعمائة جرام ونصف من السكر.

يتم وضع الطحين في وعاء ثم نقوم بإضافة السميد بالإضافة إلى الملح والفانيليا والسكر ثم نخلط كافة المقادير بطريقة جيدة.

نخلط كل من الزبدة والزيت ونقوم بإضافته إلى الطحين ونمزج الخليط.

نقوم بإضافة الخميرة إلى ومائة جرام من الماء ونضيف الخميرة إلى المكونات بصورة تدريجية ثم نقوم بعجن المكونات.

يجب تغطية العجين ونتركها لمدة عشرة دقائق. عقب مرور تلك الفترة نقوم بتقطيع العجينة إلى كور.

نقوم بتشكيل صوابع زينب من خلال مبشرة.

نترك العجينة لكي تختمر ثم نقوم بوضع زيت على النار قبل وضع صوابع زينب بدقائق.

نضع العجين في الزيت حتى تنضج وتأخذ اللون المطلوب، ثم نخرجها ونضعها في الشربات ونقوم بتقديمها مزينة ببعض المكسرات المجروشة.

