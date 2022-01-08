طريقة عمل البسبوسة الذهبية في المنزل مش هتشتري من الحلواني تاني

يجب أن نشير في البداية أن البسبوسة الذهبية تعتبر من الحلويات الشرقية المشهورة بصورة كبيرة للغاية والتي يرغب العديد من النساء من عملها في المنزل بدلا من شرائها من الخارج، كما يمكنكم إعدادها بكل سهولة من خلال مجموعة من المكونات السهلة والبسيطة للغاية، تابعوا معانا خلال هذا المقال طريقة تحضير البسبوسة الذهبية بكل سهولة في المنزل، كما يجب الإشارة أنها لا تحتاج إلى مجهود كبير من أجل عملها في المنزل تابعوا معانا طريقة التحضير والمقادير المطلوبة تابعوا معانا خلال السطور القادمة كافة التفاصيل الخاصة بهذه الوصفة.مكونات عمل البسبوسة الذهبية
- كوبان من دقيق السميد.
- كوبان من لبن الزبادي.
- كوب من السكر.
- ربع كوب من زيت الذرة.
- ثلاث ملاعق كبيرة من جوز الهند المبشور.
- ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.
- ربع ملعقة صغيرة من الملح.
- للتزين فستق أو لوز مقشّر ومقطّع إلى نصفين.
- نحضر طبق كبير ونضع فيه دقيق السميد مع جوز الهند المبشور والسكر والبيكنج باودر، ثم نرش على طبق واحد بالقليل من الملح ونخلط المكونات جيداً.
- أضيفي ربع كوب زبدة و 2 كوب حليب تدريجيًا إلى الخليط واعجنها جيدًا بيديك حتى تحصلي على عجينة طرية.
- قطعي البسبوسة إلى شرائح بعد أن توضع على الصينية كما نريد ولكل شريحة سنضيف حبة أو اثنتين من الفستق أو اللوز العادي.
- يمكن استبدال الزبادي بكوبين من الحليب الدافئ، بالإضافة إلى عصير ليمونة واحدة وتركه لمدة ساعتين، ثم استخدامه كزبادي.
- دهن صينية الخبز بكمية قليلة من الزيت أو أي مادة دهنية، ثم نضع الخليط فيها ووزعها بحيث لا يزيد سمكها عن 2 سم، ونوازن سطحها بأيدينا حتى تصبح متساوية وغير متساوية.
- نتركه لمدة خمس عشرة دقيقة قبل الخبز في الفرن.
- طريقة الخبز بعد خمسة عشر دقيقة، ضع صينية الخبز في الفرن على نار متوسطة وذلك لمدة ثلاثين دقيقة حيث نقليها من الأسفل ونراقب كل فترة زمنية للتأكد من نضجها ثم نقلي الوجه من الأعلى ونسكبه مباشرة وهو ساخن في القطر بحيث يكون القطر باردًا أو دافئة حتى تتغلغل جيدًا
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يجب أن نشير في البداية أن البسبوسة الذهبية تعتبر من الحلويات الشرقية المشهورة بصورة كبيرة للغاية والتي يرغب العديد من النساء من عملها في المنزل بدلا من شرائها من الخارج، كما يمكنكم إعدادها بكل سهولة من خلال مجموعة من المكونات السهلة والبسيطة للغاية، تابعوا معانا خلال هذا المقال طريقة تحضير البسبوسة الذهبية بكل سهولة في المنزل، كما يجب الإشارة أنها لا تحتاج إلى مجهود كبير من أجل عملها في المنزل تابعوا معانا طريقة التحضير والمقادير المطلوبة تابعوا معانا خلال السطور القادمة كافة التفاصيل الخاصة بهذه الوصفة.مكونات عمل البسبوسة الذهبية
- كوبان من دقيق السميد.
- كوبان من لبن الزبادي.
- كوب من السكر.
- ربع كوب من زيت الذرة.
- ثلاث ملاعق كبيرة من جوز الهند المبشور.
- ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.
- ربع ملعقة صغيرة من الملح.
- للتزين فستق أو لوز مقشّر ومقطّع إلى نصفين.
- نحضر طبق كبير ونضع فيه دقيق السميد مع جوز الهند المبشور والسكر والبيكنج باودر، ثم نرش على طبق واحد بالقليل من الملح ونخلط المكونات جيداً.
- أضيفي ربع كوب زبدة و 2 كوب حليب تدريجيًا إلى الخليط واعجنها جيدًا بيديك حتى تحصلي على عجينة طرية.
- قطعي البسبوسة إلى شرائح بعد أن توضع على الصينية كما نريد ولكل شريحة سنضيف حبة أو اثنتين من الفستق أو اللوز العادي.
- يمكن استبدال الزبادي بكوبين من الحليب الدافئ، بالإضافة إلى عصير ليمونة واحدة وتركه لمدة ساعتين، ثم استخدامه كزبادي.
- دهن صينية الخبز بكمية قليلة من الزيت أو أي مادة دهنية، ثم نضع الخليط فيها ووزعها بحيث لا يزيد سمكها عن 2 سم، ونوازن سطحها بأيدينا حتى تصبح متساوية وغير متساوية.
- نتركه لمدة خمس عشرة دقيقة قبل الخبز في الفرن.
- طريقة الخبز بعد خمسة عشر دقيقة، ضع صينية الخبز في الفرن على نار متوسطة وذلك لمدة ثلاثين دقيقة حيث نقليها من الأسفل ونراقب كل فترة زمنية للتأكد من نضجها ثم نقلي الوجه من الأعلى ونسكبه مباشرة وهو ساخن في القطر بحيث يكون القطر باردًا أو دافئة حتى تتغلغل جيدًا