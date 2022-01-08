طريقة عمل البسبوسة الذهبية في المنزل مش هتشتري من الحلواني تاني

يجب أن نشير في البداية أن البسبوسة الذهبية تعتبر من الحلويات الشرقية المشهورة بصورة كبيرة للغاية والتي يرغب العديد من النساء من عملها في المنزل بدلا من شرائها من الخارج، كما يمكنكم إعدادها بكل سهولة من خلال مجموعة من المكونات السهلة والبسيطة للغاية، تابعوا معانا خلال هذا المقال طريقة تحضير البسبوسة الذهبية بكل سهولة في المنزل، كما يجب الإشارة أنها لا تحتاج إلى مجهود كبير من أجل عملها في المنزل تابعوا معانا طريقة التحضير والمقادير المطلوبة تابعوا معانا خلال السطور القادمة كافة التفاصيل الخاصة بهذه الوصفة.

كوبان من دقيق السميد.

كوبان من لبن الزبادي.

كوب من السكر.

ربع كوب من زيت الذرة.

ثلاث ملاعق كبيرة من جوز الهند المبشور.

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

للتزين فستق أو لوز مقشّر ومقطّع إلى نصفين.