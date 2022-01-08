بملعقة نشا حضري روج الشفايف الطبيعي الثابت بألوان جذابة وبمكونات طبيعية 100%

طريقة عمل روج الشفايف هي من أكثر الوصفات الطبيعة التي أثبتت فعالية كبيرة في نتيجتها، حيث أن الروج الصناعي يقوم بإصابة الشفاه ببعض الأضرار الصحية التي تعمل على تشقق الشفاه، وتعتبر الشفاه من أهم مكونات الوجه التي تبرز الجمال والأنوثة، ويعتبر روج الشفايف الطبيعي من أسهل الوصفات المنزلية التي يمكن تحضيرها في المنزل بسرعة، وذلك بسبب توافر جميع مكونات الوصفة في كل منزل، وتعتبر تلك الوصفة آمنة تماما على الشفاه، بسبب أنها تتكون من مكونات طبيعية لا تحتوي على أي مواد كيميائية ضارة.

طريقة إعداد روج الشفايف الطبيعي

تعتبر تلك الوصفة من أفضل الوصفات التي يمكن من خلالها عمل روج للشفايف بشكل طبيعي وفي المنزل، ويمكن الاحتفاظ بتلك الوصفة في الثلاجة في علبة صغيرة لوقت الاستخدام، وذلك من أجل الحصول على شفاه وردية وحمراء وناعمة ذات ملمس أنثوي وجميل، حيث يتم تنفيذ الخطوات التالية:

المكونات

ربع كوب مغلي الكركديه.

ملعقة كبيرة من بودرة دم الغزال.

كريم مرطب

طريقة التحضير

في طبق عميق يتم خلط مغلي الكركديه ودم الغزال معا حتى يتم امتزاجهم بشكل كامل.

ثم نقوم بإضافة الكريم المرطب إلى خليط دم الغزال ومغلي الكركديه.

في علبه صغيرة معقمة ومحكمة الغلق يتم احتفاظ بهذا الخليط.

ثم نضع الخليط في الثلاجة.

حيث يتم دهن الشفايف يوميا بهذا الخليط للحصول على شفايف حمراء بشكل طبيعي.

طريقة آخري لعمل الروج الطبيعي في البيت

يمكن استخدام هذه الوصفة من أجل عمل بديل للروج، حيث أن الروج الصناعي غير صحي وغير آمن على الشفا، فيتم عمل الوصفة كما يلي:

المكونات

ملعقة من الفازلين.

ملعقة من بودرة الكركديه الناعم.

ملعقة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير