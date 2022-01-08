سيجعلك كالقمر.. ماسك المناسبات العجيب لتفتيح البشرة وتوريد الخدود وعلاج تجاعيد البشرة من أول مرة

ماسك المناسبات العجيب من أكثر الوصفات التي تفتح البشرة، حيث ترغب الكثير من السيدات في الحصول على بشرة صافية ونقية خالية من الأوساخ والرؤوس السوداء، الكثير من السيدات تلجأ إلى البحث عن أفضل ماسكات الوجه السريعة التي تعطى نتيجة فورية، أن عدم الاهتمام بالبشرة يجعلها شاحبة وبها تجاعيد وتصبغات بسبب أشعة الشمس الضارة، ثم تأتى حواء فجأةً بالبحث عن الماسكات السهلة والبسيطة والتي يمكن تحضيرها في المنزل بشكل سريع ونتيجة فورية.

ماسك المناسبات العجيب

مع قدوم المناسبات تفكر حواء بكيفية تنظيف بشرتها بعمق وتفتيحها بمكونات طبيعية آمنة وصحية وسهلة ويمكن أن يتم تنفيذها في المنزل، ولكن من العادات الخاطئة التي تقوم بها السيدات هي أن تنظيف بشرتهن مرتبط بالمناسبات، ومع قرب المناسبة تريد حواء كريم مبيض لتفتيح البشرة يقوم بإزالة جميع عيوب البشرة في وقت قياسي جدا، وهو ما سوف نتعرف عليه في المقال.

3 ملاعق كبيرة من النشا.

1 / 4 كوب من اللبن السائل أو الزبادي.

ملعقة كبيرة من بذور الطماطم.

وملعقة كبيرة من ماء الزهر أو الورد.

إحضار إناء نظيف، ثم يتم اضافة النشا والحليب بالإضافة إلى بذور الطماطم ومياه الورد.

يتم خلط المكونات جيدا حتى يتجانس الخليط تماما.

تنظيف البشرة جيدا من المكياج أو من الأوساخ والاتربة.

فرد الخليط على الوجه، ويترك لمدة نصف ساعة، أو حتى يجف الخليط ويبدأ ظهور التشققات.

إزالة الماسك بطريقة الفرك، يجب الفرك بطريقة سهلة وخفيفة حتى لا تجرح جلد البشرة.

يتم شطف الوجه بالماء البارد.

ماسك التفتيح الفوريطريقة تحضير الماسك السحري لتفتيح الوجهتفتيح سريع للبشرة باستخدام الترمس

من أفضل الماسكات التي تعمل على تفتيح ونضارة البشرة في وقت سريع ويتم تحضيرها في المنزل، ويجب التبديل أو استخدامه مع الماسك السابق للحصول على أفضل نتيجة في وقت قليل، يحتوي الترمس على العديد من الفوائد مثل احتوائه على الفيتامينات والمعادن، يعمل كمادات قوي للأكسدة، مما يساعد في التخلص من التجاعيد، ويعطي للبشرة تفتيح قوي، ويرطب الجلد.

3 ملاعق ترمس مطحون جيدا، ويمكن شرائه ناعمة من أي عطار.

3 ملاعق كبيرة من مياه الورد.

1 كوب متوسط من الزبادي.

كريم مبيض للبشرة

طريقة تحضير الماسك:

ضع جميع المكونات السابقة في إناء نظيف، خلط المكونات جيدا حتى تتجانس.

تنظيف الوجه جيدا.

ترك الماسك على البشرة حتى يجف ويبدأ في التشقق.

قم بفرك الماسك برفق تام حتى تتخلص منه.

يشطف الوجه بالماء البارد

ماسك المناسبات العجيب يعد المنقذ السريع لتفتيح البشرة في وقت قياسي ولنتائج مذهلة.