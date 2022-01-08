هتصغرك 10 سنوات.. كريم النشا وماء الورد أقوي كريم مبيض لتفتيح البشرة السمراء وإزالة التجاعيد

يعد كريم النشا وماء الورد له استخدامات كثيرة في مجال التجميل حيث أنه إذا تم وضعهم على البشرة تجعلها اكثر بياضا ولمعانا وتمنحها الفيتامينات المطلوبة بفضل ماء الورد الغنى بالفيتامينات الهامه لإعادة بناء البشرة والجلد، حيث يلجأ الكثير من السيدات الى الوصفات الطبيعية بدلا من تعرض بشرتهم الى الكيماويات.

كريم النشا وماء الورد

لا شك في أن الوصفات الطبيعية من أفضل طرق العناية بالبشرة حيث أن كريم النشا المبيض سيفتح بشرتك ولكن كل الكريمات الأخرى ستكون مليئة بالمواد الكيميائية التي تسبب ضرر للبشرة والجلد على المدى البعيد بسبب كثره الاستخدام.

كوب واحد من ماء الورد الغير مخفف.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من الدقيق الأبيض.

كريم مبيض للبشرة

سنقوم بإحضار إناء صغير بيضاوي ونقوم بوضع فيه ( ماء الورد، الدقيق، والنشا) ونقوم بالتقليب المستمر حتى تمام الذوبان وبالأخص التأكد من ذوبان النشاء، نقوم بوضع المكونات على النار على درجة حراره قليله مع التقليب المستمر حتي تحصلين علي سمك الكريم، نقوم بصب ذلك الكريم في علبة محكمة الغلق حتى تستخدمينها كل ما تحتاجين حيث أن ذلك الكريم قادر على تفتيح البشرة ثلاثة مرات أكثر من الكريمات الأخرى.

يعمل الكريم على تخلص البشرة من البثور التي تجعل شكلها مزعج إلى حد ما.

يقوم بسد مسام البشرة بعد إستخدام الغسول.

يقوم بتفتيح البشرة درجتين افتح.

يمكن استعماله في فترة الصيف حيث يقوم بترطيب البشرة وإعطائها بريق ولمعان.

من الممكن أن يتم استخدام الكريم كواقي للشمس حيث أنه يساعد على حماية البشرة من الأشعة البنفسجية التي تضر البشرة.

يعمل على إزالة الرؤوس السوداء التي تبقى في الأنف حيث أنها من البثور العنيدة التي تضايق الكثير من السيدات.

كما يعمل على إزالة التجاعيد التي تصيب البشرة بعد سن الثلاثين كما يقوم بإزالة الخطوط التي تدل على كبر السن.

يعمل على إزالة طبقات الجلد الميت و يرطب البشرة ويتركها ناعمة كبشرة الأطفال.

كريم لتفتيح البشرة السمراء في أسبوع

الي هنا نكون قد وصلنا الي نهاية مقالنا الذي تحدثنا فيه عن فوائد كريم النشا وماء الورد وكيفيه تحضيره حيث قمنا بمساعدة كثير من النساء في إختيار وصفة مناسبة لتفتيح البشرة دون أضرار.