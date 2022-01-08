كأنه متسشور.. فرد الشعر بالنشا والزبادي لشعر ناعم وحرير من أول استخدام لن تصدقي أنه شعرك

فرد الشعر بالنشا والزبادي تعتبر إحدى وصفات فرد الشعر بمواد طبيعية التي تتداولها الفتيات والسيدات دون أن يلجؤوا إلى مواد كيماوية تضر بصيلة الشعر وتعرضها للتلف، فهذه الوصفة الطبيعية أثبتت نجاح وفاعلية في فرد وتنعيم بصيلة الشعر المجعد للحصول على شعر رطب و لامع ومفرود، وبمكونات سهلة وتكلفتها منخفضة وبأقل مجهود دون تعرض الشعر للتلف، ونقدم لك في هذا المقال بعض الطرق.

فرد الشعر بالنشا والزبادي

يمكنك فرد شعرك بسهولة بمكونات موجودة بالمنزل للحصول على شعر لامع وبدون هيشان، وإليك بعض الوصفات الطبيعية والتي تعد من أفضل الوصفات على الإطلاق، قومي باستخدام النشا والزبادي في فرد الشعر مع الترطيب، والطريقة كالآتي:

المكونات

ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

كوب من الزبادي.

ملعقة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

في وعاء التحضير ضعي به الزبادي، واخلطي معه النشا بالتدريج حتى يمتزج تماماً.

بعد ذلك أضيفي زيت الزيتون وقلبي المكونات جيداً حتى الحصول على ملمس كريمي متجانس بدون تكتلات.

ثم بعد ذلك قسمي شعرك أربعة أقسام وقومي بتوزيع الخليط بالتساوي على شعرك باستخدام فرشاة واسعة.

وبعد ذلك مشطي شعرك جيداً واتركي الوصفة على شعرك لمدة تتراوح بين الساعة والساعة والنصف.

ثم بعد ذلك غسلي شعرك بماء فاتر، وأزيلي كل الخليط من شعرك.

كرري الوصفة مرتين أسبوعياً للحصول على نتيجة سريعة.

فرد الشعر المجعد

يمكن إعداد وصفة مفيدة وصحية ومختلفة لفرد الشعر المجعد بمواد طبيعية، والطريقة كالآتي:

المكونات:

عدد إثنين ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

ملعقة كبيرة من زيت الخروع.

كوب من الزبادي.

ملعقتين من عسل النحل.

طريقة التحضير:

احضري وعاء مخصص للخلطة ضعي الزبادي مع إضافة عسل النحل، وامزجي جيداً.

بعد ذلك أضيفي زيت الخروع مع التقليب.

ثم بعد ذلك ضعي النشا بالتدريج للحصول على خليط متجانس بدون تكتلات.

بعدها ضعي الخليط على شعر رطب، و وزعيه بالتساوي.

وبعد ذلك غطي شعرك لمدة ساعة.

اغسلي شعرك جيداً لإزالة الخليط بالكامل.

كرري الوصفة ثلاث مرات في الأسبوع للحصول على نتيجة مبهرة.

وفي الختام قد تحدثنا عن وصفة طبيعية تمكنكِ من فرد الشعر بالنشا والزبادي مع عرض مكوناتها وطريقة عملها، وقمنا أيضاً بعرض طريقة أخرى لفرد الشعر مع إضافة زيت الخروع ومواد طبيعية أخرى للحصول على شعر لامع وبراق.