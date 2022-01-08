مكون سحري.. ماسك التفتيح الفوري للبشرة بمكون لن يخطر ببالك ونتيجته بشرة أفتح 7 درجات من أول استعمال

يعتبر ماسك التفتيح الفوري من الماسكات السريعة التي تلجأ لها الفتيات والسيدات وخاصةً في المناسبات لأن البشرة الفاتحة تعتبر حلم لكل سيدة وفتاة تهتم بنفسها، وذلك بسبب غلاء أسعار منتجات التفتيح الكيماوية والطبية الذي يجعلهم يلجأن للوصفات الطبيعية التي تغذي البشرة ولا تضرها، وتكلفتها ضئيلة، وأغلب مكوناتها موجودة في كل بيت.

ماسك التفتيح الفوري

يعتبر هذا الماسك هو الماسك المناسبات العجيب لتفتيح البشرة المنقذ للسيدات والفتيات، وهناك عدة طرق مختلفة.

تفتيح البشرة بالعرقسوس

العرقسوس من المواد التي تقوم بتحفيز الميلانين الذي يعمل على توحيد وتفتيح لون البشرة، والطريقة كالآتي:

المكونات

ملعقة كبيرة من مسحوق العرقسوس.

عدد اثنين ملعقة من ماء الورد.

نقطتين من الجلسرين.

عصير نصف ليمونة.

ملعقة كبيرة من اللبن البودرة.

طريقة التحضير

في وعاء ضعي مسحوق العرقسوس، ومعه كمية اللبن البودرة.

بعد ذلك أضيفي ماء الورد مع عصير الليمون، والجلسرين.

امزجي بعد ذلك المكونات حتى تمام التجانس، والحصول على ملمس كريمي.

بعد ذلك ضعي طبقة سميكة من الخليط على وجهك، واتركيها تجف تماماً.

أخيرا اغسلي وجهك جيداً بالماء الفاتر ستلاحظين الفرق.

تفتيح البشرة بالالوفيرا والخيار والزبادي

يعد الألوفيرا من أفضل العناصر التي تدخل في مكونات أغلب منتجات التجميل لأنها تعطي نتيجة فعالة، والطريقة كالآتي:

المكونات

ملعقة من جل الألوفيرا.

حبة من الخيار.

ملعقتين من الزبادى.

طريقة التحضير

قطعي الخيار قطع صغيرة، وضعي معها جل الألوفيرا، والزبادي، وإضربي المكونات في الخلاط حتى يصبح سائلاً.

بعد ذلك ضعي الخليط على البشرة مدة لا تقل عن نصف ساعة.

افركي بعد ذلك بشرتك في حركات دائرية لمدة ثلاث دقائق.

كرري الماسك بعد ذلك ثلاث مرات في الأسبوع لنتيجة أفضل، ويمكنك تكراره يومياً.

ماسك الزبادي ودقيق الشوفان

يدخل الزبادي في عدة وصفات وخاصةً وصفات العناية بالبشرة، والطريقة كالآتي:

المكونات

كوب صغير من الزبادي.

ملعقتين من دقيق الشوفان المطحون.

ملعقة من عسل النحل.

طريقة التحضير

في وعاء ضعي العسل مع الزبادي، ودقيق الشوفان .

بعد ذلك امزجي المكونات للحصول على خليط متجانس ذات ملمس كريمي.

ضعي بعد ذلك كمية وفيرة على بشرة الوجه والعنق.

ثم بعد ذلك اتركيها مدة نصف ساعة حتى تجف، ثم قومي بفركها.

بعد ذلك غسلي وجهك بماء فاتر.

كرري الوصفة مرتين أسبوعياً.

في الختام نكون قد وضحنا عدة طرق مختلفة من ماسك التفتيح الفوري مثل ماسك العرقسوس، وماسك الألوفيرا والخيار، وماسك الزبادي ودقيق الشوفان للحصول على بشرة فاتحة في وقت وجيز.