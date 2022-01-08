خلطة خطيرة للتخلص من الشيب نهائياً مع شرح الطريقة إزالة الشيب من الشعر مضمونة ومجربة

خلطة سحرية لصبغ شيب الشعر هذا ما تتمناه كل سيدة تعاني من ظعور الشعر الأبيض العنيد الذي يعد من أكبر المشاكل التي تتعرض لها في بداية عمر الثلاثينات، فحين يبدأ خصل الشعر البيضاء، بالظهور تدريجياً من هنا تمكن المشكلة التي تشعر السيدات بالاحراج دوما، فمع للشعر الابيض يبدو العمر أكبر بكثير من العمر الحقيقي، ولذلك تلجأ البعض إلى الكريمات التي تباع في مركز المستحضرات التجميلية، وبالرغم من انها باهظة الثمن ولكن يظهر لها الكثير من الاضرار التي نجدها مع الاستمرار على استخدام تلك الكريمات، ومن هذا المنطلق نتعرف مع زورانا أقوي الخلطات الطبيعية لصبغ شيب الشعر التي ستحضر بمكونات طبيعية 100٪.

خلطة لصبغ الشيب

من الخلطات الناجحة التي تعمل على تغيير لون الشعر لفترات طويلة هي خلطة أوراق الكاري التي تساعد سريعا للحد من الشيب وذلك من خلال اتباع تطبيق الوصفة عليه، فقط عليكي تحضير لتر من الماء الساخن في وعاء ثم وضع كمية من أوراق الكاري عليها وتغطي الماء جيدا ويترك لمدة ليلة كاملة، ثم في الصباح يصفي الماء من الأوراق ويوزع على الشعر ويترك لمدة ساعتين على الأقل قبل أن يشطف الشعر بالماء الدافئ، ينبغي المواظبة عليها لمدة ثلاث شهور الوصول إلى النتيجة المطلوبة.

لون أشقر ذهبي بخلطة طبيعية

من أكثر الألوان المبهجة والمميزة والتي تبرز جمال الوجه هي صبغه الكركم التي ستحصلين عن طريقها شعر اشقر ذهبي بدون اكسجين أو امونيا عليك فقط، تجهيز ست ملاعق كبيرة من مسحوق الكركم ويضاف عليه ملعقتين من زيت الزيتون ويمزج الخليط جيدا ثم يوزع بعدها على الشعر مع التدليك للمناطق الظاهر بها الشيب ويغطى الشعر بمنشفة أو بكيس بلاستيك ويترك المزيج على الشعر حتى ثلاث ساعات ثم بعدها يشطف جيدا بالماء الدافئ والشامبو المناسب، ينبغي تكرار تلك الوصفة مرة من كل اسبوع للحفاظ على ثبات اللون.

صبغه الكركريه لتحويل لون الشعر الى اللون الأحمر

تعتبر صبغه الكركديه من أكثر الصبغات المناسبة والتي تلائم جميع أنواع ودرجات البشرة ولا تحتاج الوصفة إلى الكثير من المكونات بل نكتفي فقط باستخدام الكركديه فقط، فعن طريق غلي كمية من الكركديه أو نقعه لمدة ليلة كاملة ثم في الصباح يصفي ويوزع على الشعر ويترك لمدة اربع ساعات على الأقل ثم يشطف بعدها بخل التفاح لتثبيت لونه.

النسكافيه والاملا لصبغ الشعر للبني

من أفضل الألوان اللون البني بجميع درجاته المختلفة وللوصول إليه عليكي تطبيق خلطة النسكافيه والاملا، مع وضع خمس ملاعق كبيرة من النسكافيه في كوبان من الناء ويترك حتي يغلي وبعد أن يبرد يصفي ويوضع على مستخلص الناء اربع ملاعق من الاملاء ويمزج جيدا وبعدها يوزع على الشعر وخاصة على المناطق التي يغزوها الشعر الابيض وبعد ساعتين يشطف بالماء.

خلطة عصير الليمون بصبغة الشيب

من الوصفات السريعة في صبغ شيب الشعر هي وصحة عصير الليمون التي تعمل بفاعليه على صيانة الشعر الابيض الذي يعد من أكبر المشاكل التي تواجهها الكثير من السيدات، فين خلال دمج كوبان من عصير الليمون ويضاف عليه من نصف كوب من زيت الزيتون وبعد خلط المكونات يوزع المزيج على الشعر بالكامل، ثم يتم الجلوس في الشمس لمدة 30 دقيقة قبل أن يشوف الشعر بالماء الفاتر.