بالتحبيشة ومحوج.. سر خلطة الفول المدمس وطريقة عمل الخلطة السرية لفول أحلى من العربيات

سنتعرف اليوم على سر خلطة الفول حيث أن هناك الكثير من الخلطات التي يمكن إضافتها إلى الفول حتى تعطيه الطعم اللذيذ، وبما أن الفول هو أشهر الأكلات التي يستخدمها معظم دول العرب والخليج أيضا مثل الشام والعراق وعلى رأسهم مصر حيث انها تعرف الفول منذ القدم و تقوم بطهيه بأكثر من طريقة.

سر خلطة الفول

سنتعرف على تحبيشه الفول المدمس مثل المحلات التي تضيف إلى طعم الفول الكثير من المذاق الأكثر من رائع حيث أننا يجب أن نقوم بتنوع الأكلات التي نقدمها ولا نقوم بتقديمها بطريقة واحدة حتى تسعدين جميع أفراد أسرتك.

قومي بإحضار بعض الفول.

شطة حارة حمراء حسب الرغبة.

فلفل أسود.

1\4 معلقه صغيره كمون.

بالإضافة الى 1\4 ملعقة من الثوم المفروم.

بعض البهارات الأخرى حسب الرغبة.

فلفل أخضر مقطع.

4 معالق كبيرة من الخل الأبيض.

بصلة متوسطة مقطعة.

عصير ليمونتين.

سنقوم بخلط الثوم مع الكمون والفلفل الأسود والملح والشطة الحمراء ومعهم الفلفل الأخضر ثم نقوم بوضعهم في الكبة الكهربائية ونقوم بطحنها تماما.

بعد تمام تجانس المكونات السابقة نقوم بوضع البصلة التي تم تقطيعها في السابق مع رشة شطة وفلفل اسود وخل وملح ومعلقه واحدة من عصير الليمون.

نضع طاسة علي النار أو حله أيهما تفضلين ونقوم بوضع الزيت ونضيف إليها الخلطة التي تحتوي علي الثوم والبهارات ونشعل النار حتى يتحول لونها إلي اللون الذهبي.

ثم نقوم بإضافة البصل والطماطم المقطعة إلى البهارات على النار ونقوم بالتقليب المستمر حتى تمام التجانس ويتم تسوية البصل والطماطم تماما.

قومي بإضافة الفول إلي تلك الخلطة السرية. وقومي بالتقليب المستمر وقومي بوضع بضع قطرات من الخل وعصير الليمون ثم قومي بسكبه في طبق للتقديم.

يقدم بجانبه طحينة أو بعض أنواع الخضروات الطازجة التي تضيف إلي الطبق شكل جمالي آخر.

مكونات الفول بالخلطة السريةطريقة تحضير الفول بالخلطة السرية

قمنا بتقديم سر خلطة الفول وكيفية طهيها في هذا المقال. وقمنا سيدتي بالتيسير عليكي في البحث ضمن كل الوصفات الموجودة. فكل ما نريده ان تجدي كل ما تحتاجينه في مقالنا هذا ونتمنى أن يكون قد نال إعجابكم.