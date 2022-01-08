اقوي كيراتين طبيعي لفرد الشعر وتنعيمه من أول استخدام وبشكل دائم

كيراتين طبيعي لفرد الشعر وتنعيمه هذه الوصفة المذهلة التي سوف تجعل شعرك ناعم مثل الحرير، من أكثر المشكلات التي تواجه العديد من السيدات و الفتيات هو الشعر الخشن المجعد وهذا ما يجعلهم يشعرون بالضيق والخجل أمام الآخرين لهذا يلجأون إلى استخدام المواد الكيميائية لفرد الشعر وهذا سيؤدي إلى ضعف بصيلات الشعر و تساقطه مع الوقت، ولهذا حرصنا على تقديم وصفه طبيعيه 100% لفرد الشعر المجعد بهذا الكيراتين الطبيعي سوف تحصلين علي شعر ناعم مثل الحرير.

جميع مكونات هذه الوصفة طبيعية ستجعل شعرك ناعم مثل الحرير، كما أنها سوف تساعد بصيلات شعرك على التقوية مما يجعله ثقيل وطويل، وسنقدم لكم المكونات التي نحتاجها لتحضير هذا الكيراتين وهي:

3 معالق كبار من بذور الكتان.

ملعقة كبيرة من الأرز الأبيض.

كوب من الماء.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

2 ملعقة من زيت جوز الهند.

ملعقة من زيت اللوز الحلو.

كما شاهدنا فإن جميع المكونات لعمل اقوي كيراتين طبيعي من المنزل، وطريقة تحضيره هي:

اولا ناتي في البداية بإناء ونضع بداخله 3 معالق كبيرة من بذور الكتان.

ثم نضع بعد ذلك ملعقة كبيرة من الأرز الأبيض.

نضيف عليهم كوب من الماء نخلط المكونات جيدا ثم نقوم بوضعها على نار متوسطة حتى يتم الغليان.

يترك على النار يغلي لمدة دقيقتين ثم نرفعه.

ثم نتركه حتى يبرد تماما ثم نقوم بتصفية الخليط بالمصفاة داخل بوله.

ستلاحظين ان الخليط اصبح قوامه متماسك.

نضيف عليه زيت الزيتون و زيت جوز الهند و زيت اللوز.

نقلب كافة هذه المكونات مع بعضها البعض حتى يختلط.