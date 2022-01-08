مشروب الشتاء الرسمي.. طريقة عمل حمص الشام في البيت زي أشهر المحلات

طريقة عمل حمص الشام الأصلية بنكهة مميزة، يعتبر حمص الشام من أشهر المشروبات المصرية، مكونات حمص الشام سهلة يتم تحضيره في فترة قليلة، يمد حمص الشام الجسم بالطاقة، يجب اتباع خطوات تحضير حمص الشام للحصول على نتيجة أفضل من المطاعم، وببعض الخطوات السهلة والتي لا تحتاج إلى بذل مجهود فقط عليكي اتباع ما يلي:

المكونات:

مائتان غرام من الحمص.

مائة غرام من عصير الطماطم.

ثلاثة أكواب من الماء.

ملعقة من الكمون.

ملعقة من البابريكا.

الملح حسب الرغبة.

ملعقة من الثوم.

أربع ملاعق من الخل.

ملعقة من الثوم.

ملعقة من الملح.

ملعقة من الكمون.

قطع من الليمون.

شطة حسب الرغبة.

يتم وضع الحمص في ماء فاتر مغلي طوال فترة الليل، يتم تغيير الماء أكثر من مرة.

يجب تنظيف الحمص ثم نضع الحمص في إناء على النار مع ثلاثة أكواب من الماء ننتظر حتى يصل إلى الغليان ويجب إزالة الريم.

نقوم بإضافة كافة المكونات إلى الحمص في الإناء على النار.

ننتظر حتى تصل جميع المكونات إلى مرحلة الغليان ويجب متابعة مقدار الماء والتسوية وقبل تسوية حمص الشام بحوالي عشر دقائق يجب إضافة الملح.

يتم وضع الثوم المفروم والخل بالإضافة إلى الكمون على النار ثم ننتظر إلى أن تغلي المكونات.

نقوم بإغلاق النار على المكونات ويصبح حمص الشام جاهز للتقديم.

يتم أخذ القليل من الماء الموجود في حمص الشام ثم نقوم بخلطه مع الشطة.

يجب أن يتم تقديم حمص الشام ساخن مع الدقة بالإضافة إلى الشطة ويمكن أن يتم إضافة ملعقة من عصير الليمون للحمص.

يمكن وضع قطع من الليمون بجانب حمص الشام للتزيين.

يذكر أن حمض الشام من أشهر المشروبات الدافئة في فصل الشتاء حيث يعد أنه مشروب الشتاء الرسمي، فلا يخلو أي بيت منه لأنه يساعد على تدفئة الجسم بشكل كبير، ويمنح الجسم فوائد وقيمة غذائية عظيمة.

