البقدونس الخطير للبشرة يجعل بشرتك مشرقة كالثلج فوري 2022

يعتبر البقدونس الخطير من أفضل كريمات التبييض الطبيعي الذي يجعل وجهك بياضه مثل بياض الثلج ونعومة بشرتك مثل بشرة الأطفال، وهو مفيد جدا للفتيات المقبلين على الزواج حيث يعمل على تفتيح البشرة والمناطق الحساسة وإزالة الكلف والبثور السوداء، حيث يعالج جميع مشاكل البشرة لذلك يعتبر من الحلول السريعة للبشرة، وخصوصا مكوناته طبيعية بعيدا عن مستحضرات التجميل الصناعية المنتشرة بالأسواق والمحلات، حيث المواد الكيماوية الموجودة بالمستحضرات تضر البشرة، ومن السهل عمل كريم البقدونس الخطير بالمنزل بمكونات طبيعية على قد الايد ونتائجها أكيدة، وسوف نتناول في مقالنا هذا على طريقة عمل كريم البقدونس الخطير لترطيب ونعومة البشرة أقوى من البوطوكس 2022، من خلال موقع ثقفني ونتمنى بأن تنال الطريقة إعجابكم.

مكونات عمل البقدونس الخطير للبشرة

سوف نتحدث على مكونات عمل خلطة كريم البقدونس بمكونات طبيعية أقوى من البوطوكس وبدون تكلفة باهظة وهى كالتالي:-

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

حزمة صغيرة من البقدونس.

ملعقة كبيرة من النشا.

نصف ملعقة صغيرة من زيت اللوز.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

ربع ملعقة من الجلسرين.

طريقة الإعداد والتجهيز

سوف نتعرف على طريقة تجهيز البقدونس بطريقة سهلة وسحرية وهى كالآتي:-

يتم إحضار إناء ونضع به كمية من الماء ثم نضيف حزمة البقدونس. ثم نرفعه على نار عالية حتى تتم عملية الغلي جيداً. يتم تصفية المنقوع ونتركه يبرد ثم نقوم بوضع بالفريزر على هيئة مكعبات لحين الاستخدام.

طريقة تحضير كريم البقدونس الخطير

سوف نقدم لكم طريقة تحضير الكريم السحري بطريقة بسيطة للغاية وهى كما يلي:-

يتم إحضار دورق صغير من البلاستيك ثم نضع في النشا ثم زيت جوز الهند ثم مكعبين بقدونس.

ثم نضيف إلى المكونات السابقة زيت بذور الكتان ثم الجلسرين ثم ماء الورد.

يتم خلط المكونات خلطا جيدا للحصول على خليط متجانس ومناسب.

ثم نضع الخليط في علبة زجاجية محكمة الغلق ويتم حفظها بالثلاجة لمدة ساعتين.

طريقة الاستخدام

نقدم لكم في النقاط التالية طريقة استخدام الكريم للبشرة وهى كالتالي:-