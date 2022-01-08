وصفة الفازلين لإزالة الشعر نهائياً من المناطق الحساسة

تبحث العديد من السيدات عن طرق أكثر فعالية في إزالة الشعر من المناطق الحساسة لتكون بديلاً عن الطرق التقليدية مثل الشفرات والسويت لأنها تسبب العديد من المشاكل مثل الالتهاب والاحمرار، ويأتي الفازلين كأحد الطرق الفعالة في هذا الأمر والتي تعمل على إزالة الشعر نهائياً وفي وقت سريع، وفي هذا الإطار نقدم لكم مقال اليوم الذي نستعرض من خلاله وصفة الفازلين لإزالة الشعر من المناطق الحساسة مثل منطقة تحت الإبط والعانة، ولك في إطار تغطيتنا الشاملة لكافة الموضوعات التي تشغل تفكير المتابعين الكرام.

وصفة الفازلين ونبات السعد

وصفة الفازلين ونبات السعد واحدة من الوصفات ذات الفعالية الكبيرة في إزالة الشعر من المناطق الحساسة ويستخدمها النساء على نطاق واسع نظراً لنتائجها الممتازة التي حققتها ويتم اعدادها من خلال الخطوات التالية:

عصير الليمون.

ملعقتين كبيرتين من الفازلين.

نصف كوب من بودرة نبات السعد.

اخلطي الفازلين مع بودرة نبات السعد وعصير الليمون وقلبي جيداً حتى تتداخل جميع المكونات مع بعضها

افردي الخليط بالتساوي على المنطقة التي ترغبين في إزالة الشعر منها واتركيه بعض الوقت حتى يجف.

ثم قومي بنزعه في عكس اتجاه نمو الشعر، وبعد ذلك اشطفي هذه المنطقة جيداً بالماء الفاتر.

طريقة تحضير وصفة الفازلين ونبات السعدوصفة الفازلين والكركم

يشتهر الكركم بفوائده الطبية والصحية المتعددة ومنها قدرته على إزالة الشعر بسهولة من المناطق الحساسة عند خلطه بالفازلين وفيما يلي طريقة تحضير الوصفة في المنزل:

المكونات:

أربعة ملاعق حليب.

ملعقتين كبيرتين من بودرة الكركم.

ملعقة كبيرة فازلين.

طحين الحمص.

طريقة التحضير والاستعمال

اخلطي بودرة الكركم مع الحليب وطحين الحمص وقلبي جيداً.

ثم أضيفي الفازلين إلى المزيج السابق واستمري في التقليب.

افردي الخليط السابق على المنطقة التي ترغبين في إزالة الشعر منها واتركيه قليلاً حتى يجف ثم قومي بنزعه في عكس اتجاه نمو الشعر.

فوائد الفازلين

يتميز الفازلين بفوائده الصحية المتعددة والتي منها: