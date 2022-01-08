قنبلة تفتيح بمكون جبار: يجعل بشرتك مشرقة كالثلج فوري2022

نقدم لكم قنبلة تفتيح بمكون جبار , من اول استعمال فوري مشرقة كالقمر وتعمل علي تفتيح البشرة بشكل كبير, ويعطيكي بشرة ناصعة البياض دون أي مشاكل في البشرة أو أضرار جانبيه, حيث تبحث كل فتاه علي بشرة جميلة وناعمة, واليكم هذا المكون الخرافي وفي التفتيح ونقدم لكم من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا عن عمل قنبلة تفتيح بمكون جبار يجعل بشرتك مشرقة كالثلج من اول استعمال فوري ونتائج مبهرة لن تتخيلي درجات التفتيح الفوري2022.

مكونات عمل قنبلة تفتيح بمكون جبار يجعل بشرتك كالقمر فوري

سوف نتعرف علي مكونات الوصفة الخرافية في التفتيح الفوري من أول استعمال للوصفة دون أضرار جانبية أو مشاكل للبشرة وهي كالتالي

ثلاث معالق من الحلبة المطحونة.

صابونة.

معلقة من الزبادي.

نصف ليمونة.

طريقة التحضير والاستخدام

نقدم لكم ابسط وأسهل طريقة لتحضير الوصفة في المنزل دون تعب ولا تكلفة وتعتبر وصفة من مكون خرافي وجبار للغاية وهي كما يأتي

أول خطوة نضع ماء علي البشرة ونستخدم الصابونة والحلبة ونغسل بها البشرة لتفتيح البشرة. ثاني خطوة نضع معلقة من الحلبة في طبق وباستخدام نصف الليمونة نضعها علي الحلبة. ثم نقشر بها البشرة بحركات دائرية ونتركها لمدة 5 دقائق فقط ونغسل البشرة. ثالث خطوة ونضع معلقة حلبة في إناء ثم معلقة زبادي ونقلبهم جيدا حتي تتجانس. نضع الخليط علي البشرة ونتركه لمدة 15 دقيقة ونغسل البشرة باستخدام الماء البارد. نكرر جميع الخطوات مرتين في الأسبوع لمدة شهر وتلاحظين الفرق الكبير والرهيب في التفتيح بفضل الله.

فوائد قنبلة تفتيح بمكون جبار بكل سهولة سوف يجعل بشرتك بياضها مثل بياض الثلج في وقت قصير

سوف نتعرف الآن علي بعض الفوائد الخاص بالقنبلة تفتيح بمكون خرافي لتبييض البشرة والحصول علي افضل نتائج للغاية وهي كما يلي