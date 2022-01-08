رائحة العجين المميز القرص الفلاحي الطرية بأسهل الطرق

من أكثر المخبوزات المصرية شهرة حيث يتم إعدادها لوجبة الفطور الصباحي مع الجبن والشاي، كما يتم إضافة السمن البلدي ليعطي مذاق رائع القرص ويجعلها طرية، وهي من الوصفات الشتوية التي يلجأ إليها الأمهات، وسريعة في التحضير، ولا تحتاج الى مكونات كثيرة، كما يمكن إضافة الحشوات المختلفة الي الوصفة مثل التمر، وهي من المخبوزات المغذية، و لضمان نجاح الوصفة يحب اتباع الخطوات التالية ووضع المكونات وعدم استبدال اللبن بالماء أو استخدام الزيت بدلا من السمنة، باستخدام الزيت يجعلها ناشفة.

6 أكواب من الدقيق الأبيض.

2 ونصف كوب من السمنة.

كوب من الحليب الدافئ.

كوب من الزبادي.

معلقة كبيرة خميرة.

نصف ملعقة بيكنج بودر.

معلقة سكر.

كوب من العجوة الحشو.

ربع كوب من السمسم المحمص.

3معالق لبن بودر.

نضع الحليب الدافئ على الخميرة مع إضافة السكر حتى يحدث فوران.

نقوم بإحضار إناء غويط ونقوم بنخل الدقيق جيدا ونضع السمسم المحمص والبيكنج بودر ونضع علية السمنة ونقوم ببث الدقيق مع السمن جيدا.

نقوم بوضع خليط الحليب والخميرة.

تعجن جيدا حتى يختلط الخميرة مع الدقيق والسمن.

نضيف الزبادي.

نضع الحليب تدريجياً حتي يصبح قوام العجينة جيدا ولا تلتصق باليد.

نترك العجين حتى يختمر.

نقوم بتحضير الحشوات حيث تقوم بوضع التمر على النار مع معلقة من السمن ملعقة من الحليب وعجينة تماما

نقوم بتقطيع العجين إلى كور صغيرة.

نفرد العجينة إلى دوائر متوسطة الحجم.

نضع الحشو ونغلق العجين جيدا ثم نفردها مجددا.

نقوم بعمل فتحات باستخدام السكين في القرص المحشية.

نضع العجينة في صواني الفرن وتترك ربع ساعة حتى تختمر مرة أخرى.

نقوم بتسخين الفرن علي درجة حرارة 200.

نضع الصواني داخل الفرن وتترك حتي يصير لونها ذهبي من الأسفل.

نقوم بغلق الفرن وتشغيل الشواية لتصبح لونها ذهبي من اعلي.

عند خروج القرص من الفرن نضعها في إناء عميق ونقوم بتغطية القرص حتى تصبح طرية.

تقدم القرص الطرية مع الحليب و الشاي والقهوة.

تحفظ القرص في الفريزر ونقوم بإخراجها حسب الحاجة وتركها لتبرد.

المكونات لإعداد القرص الفلاحي الطريةكيفية إعداد القرص الفلاحي الطرية