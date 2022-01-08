زي المحلات.. عجينة الكريب في الطاسة على أصولها بكل تكاتها وأسرارها لألذ كريب حلو وحادق

عجينة الكريب يعتقد البعض أنها صعبة ولكنها في حقيقة الأمر من أسهل الوصفات ويعتبر الكريب وجبة من الوجبات التي يشتهيها الكبار والصغار، والتي تختلف حشواتها فمنها الحادق كالجبنات وغيرها والحلو مثل النوتيلا، ولا تحتاج لبذل مجهود ويمكن تحضيرها بطرق مختلفة متنوعة وبأسهل المكونات المتوفرة في أي مطبخ والتي سنوفرها لك من خلال المقال.

عجينة الكريب

يعد الكريب من الوجبات السريعة الخفيفة واللذيذة، وتقدمها المحلات بأسعار تفوق تكلفتها بمراحل، ولذلك سنقوم بعرض وصفات متنوعة لعمل الكريب، ويمكنك عمل الكريب الحادق بمكونات متوفرة في مطبخك، و بحشوات متنوعة ولذيذة، والطريقة كالتالي:

المكونات:

عدد حبتين من البيض.

بالإضافة الى نصف كوب من اللبن الحليب البارد.

وملعقتين من الزيت.

بالإضافة الى نصف ملعقة من الملح.

وكوب من الدقيق.

ونصف كوب ماء.

ربع ملعقة من الفلفل الأسود.

في الخلاط الكهربائي ضعي حبتين البيض مع اللبن البارد، والماء، والزيت، واضربيهم.

عند التجانس ضعي الدقيق، والملح، والفلفل الأسود بالتدريج للحصول على عجينة سائلة.

بعد ذلك سخني مقلاة غير لاصقة على نار متوسطة.

ضعي من العجينة كمية مناسبة، وبعد ذلك وقومي بتحريكها، وانتظري حتى يتم نضجها من الأسفل.

بعد ذلك قوم بقلب العجينة على الوجه الآخر.

كرري هذه الخطوة حتى نفاذ الكمية الموجودة.

طريقة عمل الكريب الحادقطريقة عمل الكريب الحلو

يمكن إضافة حشوات حلوة تعطي مذاق لذيذ يجعل من الكريب نوع مختلف تماماً، والطريقة كالآتي:

المكونات:

كوب من اللبن الحليب البارد.

بالإضافة الى كوب من الدقيق الأبيض.

حبتين من البيض في درجة حرارة الغرفة.

نصف كوب من السمن.

ملعقة من الفانيليا السائلة.

بالإضافة الى ملعقتين من السكر.

ذرة ملح.

بالمضرب اليدوي أو الكهربائي ضعي البيض، والفانيليا، واللبن البارد، والسكر

بعد ذلك امزجي الخليط جيداً، ثم ضعي الدقيق، والملح، وامزجي مرة أخرى، ثم ضعي السمن واستمري في التقليب للحصول علي عجينة متجانسة.

يمكن بعد ذلك إضافة كاكاو إلى الخليط لعمل كريب شكولاتة.

سخني المقلاة الغير لاصقة، ودهنيها بقليل من الزيت.

بعد ذلك ضعي كمية مناسبة من العجينة حتى تنضج، وغيري على الوجه الآخر.

طريقة عمل الكريب في الطاسة

وفي الختام نكون عرضنا طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها السهلة البسيطة والمتوفرة في كل مطبخ وفي أسرع وقت وبأقل مجهود، وعرضنا أيضاً طرق متنوعة من الكريب الحادق والحلو.