طريقة عمل الأندومي البيتي بنكهه الفراخ بمكونات بسيطة أفضل من الجاهز

طريقة عمل الإندومي البيتي، يعتبر أول ظهور لأكلة الإندومي سريع التحضير في أواخر الستينات في إندونيسيا لكنها قوبلت بالتشكيك من الناس وبالرغم من ذلك انتشرت بشكل سريع في إندونيسيا وأصبحت من أشهر وأحب الأكلات لأنها تم تقديمها بطعم مرقة الدجاج التي أحبها الشعب الإندونيسي بسبب مناسبتها لذوقهم وتعد قريبة من أكلاتهم ومطبخهم، وفي أوائل الثمانينات تم زيادة المبيعات للإندومي بشكل كبير غير أنها أصبحت تقدم بنكهات لذيذة ومختلفة وأصبح لها شعبية كبيرة على مستوي دول العالم، وبالرغم من شهرة هذه الأكلة السريعة واللذيذة كان هناك الكثير من التحذيرات منها ومن مكوناتها، فلكي نكون في أمان منها سنقدم في هذا المقال شرح طريقة عمل الإندومي في البيت بطريقة شهية وآمنة.

طريقة عمل الاندومى البيتي

اليوم من خلال مقالنا هذا سوف نذكر لحضراتكم طريقة عمل الإندومي البيتي بكل سهولة وأمان بدلاً من شراؤه جاهز، حيث يعشقه الأطفال بكل جنونيه بجميع نكهاته ويلجئون لشراؤه جاهز، حيث تلجأ ربه المنزل إلى تحضيره في البيت لضمان نظافته وضمان صحته على الأطفال بعيداً عن مكسبات الطعم والمواد الحافظة له.

المكونات:

ملعقة واحدة صغيرة شطة ناعمة حمراء.

نصف كيلو من المكرونة الاسباجتي.

ملعقة واحدة صغيرة من الكمون المطحون.

مكعبان من مرقة الدجاج.

ملعقة واحدة صغيرة من الفلفل المطحون.

ملعقتان كبيرتان من زيت القلية.

بصل بودرة وثوم حسب الرغبة.

ملح حسب الاحتياج.

يتم تحضير وعاء للطبخ ويوضع به كمية من الماء تغطي المكرونة.

ثم يتم إضافة النصف كيلو من المكرونة إلى الماء ونضيف إليها الفلفل والملح والكمون ومكعب مرقة الدجاج وملعقة من الزيت.

يتم إحضار مقلاة لتحضير النكهة للإندومي.

توضع ملعقة من الزيت ومكعب مرقة الدجاج والشطة ومن الممكن إضافة الثوم وبودرة البصل حسب الحاجة، ويتم تقليب المكونات جيداً.

عند انتهاء سلق المكرونة يتم وضع نكهة الإندومي عليها مع التقليب جيداً.

بعد التقليب وأخذ المكرونة للنكهة بشكل جيد نطفئ النار وتقدم ساخنة وبالهنا.

طريقة التحضير:

وأخيراً قد قمنا بشرح طريقة عمل الإندومي البيتي بطريقة سهلة ولذيذة ومن يريد المزيد من الاستفسار يرجى ترك تعليق وسيتم الرد عليه في أقرب وقت ممكن دمتم في رعاية الله وأمنه.