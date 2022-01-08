بدون مقوار.. فكرة خطيرة لتقوير الباذنجان والكوسة بسرعة الصاروخ أكتر من 7 كيلو في دقائق

أفضل الطرق التي من الممكن أن تساعد في عمل التقوير السريع لكميات كبيرة من الخضار تكون من خلال القيام بخطوات بسيطة وتلك الخطوات تكون بمساعدة بعض الأدوات المطبخية الأخرى غير المقوار والتي تتمثل في أدوات المائدة ومختلف الطرق هي التي سنقوم بمهمة توضيحها بالتفصيل حيث تهتم كل ربة منزل بأن تعرف الطريقة الأساسية والتي م خللها من الممكن أن تقوم بخطوة التقوير للخضار أيا كانت كميته وهذا ما يكون في أسرع وقت ممكن، ومن خلال ما يلي الذكر له من فقرات نعرض أهم وأسرع وأكثر تلك الطرق إنجازا لمهمة التقوير للكوسة وللباذنجان.

تقوير الباذنجان والكوسا

تقوير الباذنجان والكوسا باستعمال أدوات المطبخ البسيطة تعد من أهم الطرق والتي لا بد من اتباعها حيث أنها تسهم بشكل كبير في الحصول على الخضار وقد تم التقوير له بمنتهى السرعة والسهولة من خلال تلك الخطوات البسيطة والتي تعد ميسرة على ربة المنزل القيام بتلك الخطوة التي تتخلص فيها تماما من لب الخضار لبدء حشوه سريعا، وبالنسبة لأهم تلك الطرق وأيسرها وأشهلاها هي طريقة التقوير بالاستعانة بسكين المائدة حيث يمكن لكل ربة بيت أن تقدم على خطوة التقوير للخضار باستعمالها وستكون الطريقة ربما أسرع بشكل كبير من المقوار حيث أن سكين المائدة القصير يسهم لفه وتدويره داخل الثمرة في تخليصها تماما من لبها الداخلي.

طريقة طرف الملعقة

الملعقة التي نتناول بها مختلف الأطعمة تعتبر من بين أهم الطرق والتي لا بد من الحرص على استخدامها للحصول على الوصفة من محشي الخضار المشكل جاهزة وبشكل أسرع ومن خلال الآتي من تلك السطور نعرض أهم ما يمكن اتباعه للحصول على الخضار نقور بتلك الطريقة: