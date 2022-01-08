أسرار عمل بسكويت الشاي الاقتصادي المحبب للكبار والصغار

يعد بسكويت الشاي الاقتصادي أحد أفضل وأطعم أنواع البسكويت، وهو من المقرمشات الشهية للغاية يعشقها الكبار والصغار ويفضلون تناولها في العديد من الأوقات، وهو بسكويت أوروبي محلى بالعسل ويتم حشوه بالشيكولاتة أو الكريمة، وهو من الوجبات الخفيفة التي يمكن تناولها في الفطور بجانب كوب من الحليب أو الشاي، ويتميز بقيمته الغذائية العالية حيث يمدنا بكمية كبيرة من السعرات الحرارية التي تزود الجسم بالطاقة، ولهذا تبحث العديد من السيدات عن طريقة تحضيره في المنزل وهذا ما سنسلط عليه الضوء من خلال مقال اليوم، وذلك في إطار خدمة الوصفات التي نحرص على تزويد المتابعين بها يومياً ونستعرض من خلالها تشكيلة متنوعة من وصفات المطبخ العربي والعالمي.

إعداد بسكويت الشاي الاقتصادي في المنزل

تبحث السيدات دوماً عن وصفات سهلة وسريعة التحضير وغنية بالطاقة لإعدادها للأطفال في المنزل دون الحاجة إلى شرائها من المحال التجارية أو المطاعم ويأتي على رأس هذه الوصفات بسكويت الشاي الاقتصادي الشهي والمغذي والذي يتم إعداده في وقت سريع باستخدام مكونات غير مكلفة وسوف نقدم لك طريقة تحضيره من خلال السطور التالية، وأسرار نجاحه لتحصلي على أفضل بسكويت بأفضل نكهة وقرمشة.

أربعة أكواب من الدقيق.

كوب ونصف من السكر.

أربعة بيضات.

نصف كوب من الزيت.

كيس من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة صغيرة من الخل.

المكوناتطريقة إعداد بسكويت الشاي الاقتصادي

تتعدد أنواع بسكويت الشاي الاقتصادي وتختلف على حسب المكونات ومنه بسكويت النشادر، بسكويت العشر دقائق، بسكويت القهوة وبسكويت الشوفان، وفيما يلي طريقة خطوات تحضيره في المنزل: