الملتوت الفلاحي.. طريقة عمل الفطير المشلتت على أصوله بكل تكاته هاتبقي أستاذة فيه

طريقة عمل الفطير المشلتت، هناك أكثر من طريقه لعمل الفطير المشلتت حيث أنه عرف منذ القدم وكان يعرف قديما باسم الملتوت وهي كلمة أطلقت عليه قديما حيث أن معناها هو الشيء المطبق وذلك لأنه يتكون من كثير من الطبقات فوق بعضها ولكن تم تعديل الاسم فيما بعد إلى أن أصبح المشلتت.

طريقة عمل الفطير المشلتت

يعد الفطير المشلتت من الأكلات الشهية التي من الممكن يتم عملها بأكثر من طريقه تناسب جميع نت يأكلونها:

كيلو واحد من الدقيق.

1 كوبا من الماء.

معلقه ملح صغيره.

بالإضافة الى ملعقة كبيرة من السكر.

1/2 كوب من السمن.

بالإضافة الى 1/2 كوب زيت.

ليمونه واحده معصورة.

قومي بإحضار إناء كبير قومي بوضع كيلو الدقيق وعليه قومي بإضافة الملح والسكر.

وبعد ذلك قومي بإضافة عصير الليمون وكوب الماء على الخليط السابق ذكره.

ثم قومي بعجن تلك الخليط جيدا حتى تحصلي علي عجينه طريه.

وبعدها قومي بتقسيم العجين إلي أشكال دائريه كثيره.

ثم نحضر صينية مدهونة ببعض السمن ثم قومي برص أشكال العجين الدائرية داخل الصينية ثم قومي بوضع قطعة قماش فوقها لمدة 30 دقيقة.

بعدها تقومي بتسييح السمن وقومي بوضع الزيت فوقها وخلطهم سويا ثم قومي بوضع القليل منها على رخامه المطبخ.

أحضري واحدة من كور العجين وقومي بفردها على الرخامة إلى أن تصبح رقيقة جدا وملساء.

أدهني تلك القطعة المفرودة بالسمن ثم قومي بوضع طبقة أخرى وقومي بفردها أيضا وقومي بدهنها أيضا بالسمن والزيت مرة أخرى.

وبعدها تقومي بتكرار الخطوات السابقة وافردي باقي كرات العجين فوق بعضهم وادهن بين الطبقات بخليط السمن والزيت جيدا.

بعد ذلك تقومي بلصق أطراف العجين ببعضها من أطرافها حتى تجدين أمامك عجينه على شكل دائري.

أحضري صينية مدهونة علي حجم العجينة ثم قومي بفردها داخل الصينية ثم قومي بوضع عليها من الأعلى طبقة أخرى من خليط السمن والزيت.

وبعد ذلك توضع في الفرن على درجة حرارة 200 مئوية لمدة لا تقل عن نصف ساعة حتى تحصلين علي اللون الذي تفضلينه ويتم تسويتها جيدا من جميع أطرافها والي هنا نكون قد عرضنا اسهل طرق عمل المشلتت الفلاحي.

مقادير الفطير المشلتتطريقة عمل فطير مشلتت فلاحي

لقد قمنا بالتحدث عن طريقه عمل الفطير المشلتت المعروف منذ القدم وقد تعرفنا علي مكونات وطريقة تحضيره التي تعتبر إلى حد ما أسهل طريقه لتحضير الفطير المشلتت كما عرفنا أن اسمه عند القدماء المصريون الملتوت.