أحلي وألذ طريقة لعمل الزبادي بالاوريو وبمكونات بسيطة والطعم حكاية

يعتبر الزبادي بالاوريو من الحلويات اللذيذة التي يفضلها الكبار والصغار وذلك لأنها تتميز بمذاقها اللذيذ والبارد الذي يتناسب مع فصل الصيف أكثر من فصل الشتاء، ومن أفضل الحلويات التي يمكن تقديمها للضيوف بالإضافة إلى أن طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة ولا تحتاج لشخص خبير في الطبخ لكي يقوم بتحضيرها.

طريقة تحضير الزبادي بالاوريو

يمكن لأي شخص تحضيرها بمجرد اتباع الخطوات ووضع المقادير بشكل دقيق، كما يمكن تحضيرها في أسرع وقت ممكن.

كوب من الزبادي.

باكو من الكريم كراميل.

باكو من البسكويت السادة.

باكو من البسكويت الأوريو.

ملعقة صغيرة واحدة من النسكافيه.

باكو فانيليا.

كوب واحد من السكر.

3 كوب من الحليب البودرة.

نصف كوب من الزبدة.

ملعقة كبيرة واحدة من القشطة.

كوب إلا ربع من الماء.

يوضع البسكويت السادة في الكبة وبتم فرمه ناعمًا.

توضع الزبدة والقشطة على البسكويت ويتم تقليبهم جيدًا.

نحضر قوالب الكب كيك ونضع البسكويت فيها ونضعها في صينية الفرن وندخلها الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة لا تزيد عن دقيقتين.

نضع الزبادي مع الحليب مع السكر مع الفانيليا ويتم ضربهم مع بعض جيدًا في الخلاط الكهربائي.

يوضع خليط الزبادي على البسكويت ويتم ادخال الصينية مرة أخرى إلى الفرن.

تترك الصينية في الفرن لمدة حوالي 7 دقائق حتى نرى أن الزبادي أصبحت متماسكة.

نأخذ واحدة من البسكويت الأوريو نقسمها إلى نصفين ونقوم بإزالة طبقة الكريمة البيضاء من عليها ويتم وضع نصف البسكوتة على كل قالب من الكب كيك فوق طبقة الزبادي.

لابد من وضع الأوريو على الزبادي بمجرد خروج الزبادي من الفرن لأن ذلك يساعد على التصاق الاوريو بالزبادي.

نقوم بإحضار الكريم كراميل من خلال وضعه على الماء ووضعه على النار مع اضافة النسكافيه إليه.

يتم تقليب الخليط على النار حتى يصل إلى مرحلة الغليان ويتم رفعه من على النار.

نضع الكريم كراميل فوق الأوريو والزبادي وندخلها الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعتين.

نخرج الزبادي بالاوريو من الثلاجة وتنقل في أطباق التقديم وبذلك تكون جاهزة للتقديم.

مكونات عمل الزبادي بالاوريوطريقة التحضير