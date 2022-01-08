طريقة عمل رموش الست المرملة الدايبة على طريقة أشهر المحلات

أسهل طريقة لعمل رموش الست في المنزل بمقادير المطاعم، يمكن تحضير رموش الست الهشة من خلال اتباع بعض الخطوات السهلة، تتنوع طرق إعداد رموش الست حيث يمكن تحضير رموش الست بالسميد أو بدون استخدام السميد، واليوم عبر هذا المقال سنوفر إليكم أسهل طريقة لعمل حلوى رموش الست في البيت بمكونات سهلة وبسيطة وبدون بذل أي مجهود يذكر، فقط اتبع التالي:



أربعمائة جرام من الطحين.

ملعقة من الفانيليا.

أربعون جرام من السكر البودر.

أربعون جرام من السميد.

مائتان جرام من الماء.

ملعقة من عصير الليمون.

مائة جرام من الزبدة.

أربعون جرام من جوز الهند.

بيضة.

ثلاثمائة جرام من السكر.

ملعقة من البيكنج بودر.

يتم وضع الزبدة في إناء العجانة الكهربية ثم نضيف السكر البودر ونخلطهم.

نضيف كل من الفانيليا والبيض ونستمر في الخليط جيداً.

نمزج الطحين من البيكنج بودر ثم نضيف السميد ونقلب المقادير في وعاء أخر.

نضيف الطحين إلى الخليط في العجانة الكهربية ونقلبهم.

يتم تشكيل المقادير على شكل بيضاوي وبحجم صغير جداً، ثم نقوم بوضعها في الفرن لمدة ثلاثون دقيقة.

يتم إضافة الشربات إلى رموش الست وتقدم، وتزيين ببعض المكسرات المجروشة.



ثلاثمائة جرام من الطحين

حبتان من البيض.

مائتان جرام من الزبدة.

ملعقتان من السكر.

ملعقة من البيكنج بودر.

ملعقة من الملح.

ملعقة من قشور الليمون.

ملعقة من الفانيليا.

مسكرات.