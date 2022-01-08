مش هيفك ولا يتعجن منك أبداً... سر عمل خلطة الكرنب وتسويته بخلطة رهيبة ريحته تجنن

سر عمل خلطة الكرنب بخلطة رهيبة، يعد محشي الكرنب من أفضل أنواع المحشي عند عدد كبير من الأشخاص، ويعتبر محشي الكرنب أو المحشي بصفة عامة هي وجبة أساسية في فصل الشتاء يجب أن تقوم كل ربة منزل بتجهيزها لعائلتها من أجل تدفئتهم من البرد الشديد، وتختلف طرق عمل خلطة المحشي من ربة منزل لأخرى، ولذلك سوف نوضح في هذا المقال طريقة عمل خلطة الكرنب بطريقة مميزة وبسيطة.

سر عمل خلطة الكرنب بخلطة رهيبة

من أجل تجهيز وتحضير خلطة مميزة وشهية لمحشي الكرنب يجب اتباع الخطوات التالية:

كيلو من الطماطم.

كيلو من الأرز.

ملعقة من الكمون .

ملعقتين كبيرتين من صلصة الطماطم.

ملعقة صغيرة من الثوم البودرة.

ربطة شبت.

ربطة بقدونس ربطة كزبرة.

½ كيلو بصل مفروم.

رشه زنجبيل بودرة.

ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.

ملعقة فلفل أسود صغيرة.

رشه كزبرة ناشفة.

زيت.

رشه من النعناع الناشف البودرة.

ملعقة صغيرة بصل بودرة.

ملعقة من السبع بهارات.

مكونات عمل خلطة الكرنب

في إناء على النار نضع كمية مناسبة من الماء لسلق الكرنب بها بعد تقطيعه ويضاف إلى الماء ملعقة من الكمون وعصير ليمون.

نترك الماء حتى يصل إلى مرحلة الغليان ثم يتم وضع ورق الكرنب بها وتركها حتى تسلق، ثم نخرجها من الماء ونضعها في ماء مثلج لإيقاف عملية التسوية.

في حلة على النار نقوم بإضافة كمية مناسبة من الزيت حتى يسخن ثم نضيف إليه البصل المفروم ونقوم بتشويحها حتى تذبل ثم نقوم بوضع الصلصة عليها وتقليبهم جيداً ثم نقوم بوضع عصير الطماطم والملح والفلفل الأسود والبهارات التي ذكرناها ونقلب المكونات مع بعضها البعض، ثم نتركها حتى تتسبك.

بعد أن تتسبك الصلصة نقوم بتصفية الأرز من الماء ووضعه في الصلصة ونقوم بتقليبه جيداً على نار هادئة.

يتم بعد ذلك تفريغ الأرز داخل إناء وإضافة الثوم المفروم إليه والشبت والكزبرة والبقدونس ونقوم بتقليب المكونات جيداً حتى تصبح متجانسة تماماً.

نقوم بلف ورق الكرنب بهذه الخلطة ورص الأصابع داخل الحلة حتى تنتهي الكمية الموجودة.

نقوم بإضافة كمية مناسبة من المرقة الساخنة إلى المحشي ونضعه على النار حتى تمام النضج.

طريقة تحضير خلطة الكرنب