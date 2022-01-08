طريقة عمل كرات البطاطس بالدجاج والبقسماط المقرمشة و طعم خطير يجنن ولا احلى

تعتبر طريقة عمل كرات البطاطس بالدجاج والبقسما من الطرق الرائعة والمميزة فى عمل البطاطس او البطاطا. وتتميز كرات البطاطس انها من الوجبات اللذيذة والرائعة. كما انها من الوصفات السهلة والتى عليها اقبال كبير وتحتاج الى مكونات بسيطة فى طريقة عملها. وترغب الكثير من ربات البيوت والامهات فى اعداد وصفات متنوعة من طرق عمل البطاطس فى المنزل. وسوف نذكر طريقة عمل البطاطس بالدجاج والبقسماط فى الخطوات التالية.

طريقة عمل البطاطا او البطاطس بالدجاج والبقسماط فى المنزل

هناك بعض المكونات البسيطة والمقادير اللازمة لعمل البطاطس فى البيت بطريقة مميزة وسهلة ويحب اتباع الخطوات التالية للحصول على طعم مميز

مكونات البطاطس بالدجاج وبالبقسماط

كيلو من صدور الدجاج.

ثم كيلو من البطاطس.

أربع حبات من البيض.

نصف كوب من الحليب.

كوب ونصف من الدقيق .

كوب ونصف من البقسماط.

ملعقة كبيرة من الملح أو حسب الرغبة.

ملعقة من الفلفل الأسود.

ثم ملعقة من البابريكا.

مع ملعقة من بهارات الدجاج.

مع ملعقة صغيرة من الكمون.

كمية مناسبة من الزيت للقلي

مكونات الصلصة اليابانية

أربع ملاعق من صلصة باربكيو او كاتشب.

ثلاث ملاعق من صوص الصويا.

ملعقة من السكر.

ملعقتان من صلصة الورشستر.

ملعقة صغيرة من الخل.

ملعقة من الثوم البودر. ن

صف ملعقة من الفلفل الأسود.

تخلط جميع المكونات حتى نحصل على خليط متجانس

.تقشير البطاطس وتوضع فى وعاء على النار بة كمية من الماء مع رشة ملح للسلق.

غسل صدور الدجاج جيدا ثم تفرم ثلثي فرما اوتقطع إلى قطع ناعمة.

بعد هرس البطاطس توضع فى صينية او وعاء كبير ثم نضع صدور الدجاج المفرومة أو المقطعة على البطاطس.

نقوم باضافة الملح والفلفل الاسود والبابريكا والكمون وبهارات الدجاج على المكونات.

يتم خلط المكونات جيدا حتى تتجانس معا بشكل جيد.

ثم يتم تشكيل الخليط على شكل كرات ونضعها فى صينية جانبية حتى ننتهى من عمل الخليط على شكل كرات.

كذلك يتم خفق البيض مع الحليب فى وعاء. ثم وضع الدقيق فى وعاء اخر. وكذلك وضع البقسماط في وعاء.

طريقة التحضير اللازمة لعمل كرات البطاطس بالدجاج