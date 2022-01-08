فراخ بالبصل المكرمل بطريقة سهلة وشهية بألذ خلطة وأروع مذاق مع الصوص

فراخ بالبصل المكرمل ، من أهم الأطباق اللذيذة والشهية التي لا تخلو سفرة منها، سواء لأفراد الأسرة أو للضيوف أو في المناسبات، كما أنها تحظى بإقبال الكثيرين، ومفضلة ومحببة لدى جميع الأعمار أيضا، وتتميز بقيمتها الغذائية العالية، نظرا لاحتوائها على عناصر غذائية عديدة، وتشتهر المطاعم بتحضيرها، لذا كثيرا من الناس يتناولونها في المطاعم أو يطلبونها من المطاعم ويتناولونها في البيت، نظرا لما تقدم المطاعم الدجاج المشوي بتتبيلة رائعة، وهذا يكلف أموالا كثيرة على عاتق الأسر، ولكنها من السهل تحضيرها في المنزل بمكونات بسيطة، وبطريقة سهلة، وبخلطة لذيذة، وتشوى الفراخ بعدة طرق إما على الفحم أو على الشواية أو في الفرن، ما يمكنكم تجربة فتة شاورما فراخ وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا الكرام سوف نقدم لكم في من خلال موقع ثقفني طريقة عمل فراخ بالبصل المكرمل بكل سهولة وبألذ الوصفات.

مكونات فراخ بالبصل المكرمل

تتكون فراخ بالبصل المكرمل من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها الرائع واللذيذ، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، حيث تعد الخلطة والتتبيلة أهم ما يميز هذه الوصفة، وهي كالآتي:

مقادير التتبيلة

عدد واحد دجاجة أو اثنين حسب الرغبة مقطع أرباع.

بهارات الفراخ.

فلفل أسود.

كزبرة.

سبع بهارات.

قرفة.

شطة.

3 ملاعق كبيرة من دبس الرمان أو ملعقة صغيرة من العسل الأسود أو العسل النحل.

ملح.

عصير 2 ليمونة.

مقادير الخلطة

كيلو أو كيلو ونصف بصل أحمر مقطع شرائح أو حسب الرغبة.

ملعقة كبيرة من السمن أو 3 ملاعق كبيرة من الزيت النباتي.

4 حبات فلفل أخضر مقطع حلقات.

عود قرفة.

هيل.

قرنفل.

فلفل أسود.

كزبرة.

بهارات فراخ.

بهارات مشكلة.

شطة.

ملح.

ملعقة كبيرة من دبس الرمان.

3 ملاعق كبيرة من الزيت النباتي.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة تحضير فراخ بالبصل المكرمل بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي: