المسقعة على أصولها…. هقولك على طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة في ربع ساعه فقط ودعي الكسل

طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة، تعتبر المسقعة من الأكلات الشعبية في مصر وتتميز بأنها ذات مذاق ونكهة شهية، وبالرغم من أن المسقعة هي عبارة عن مجموعة من الخضروات يتم مزجها مع بعضها البعض بطريقة معينة ولكنها مفيدة جداً للجسم، ويفضلها عدد كبير من الأشخاص بسبب طعمها المميز، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح كيفية عمل المسقعة باللحمة المفرومة في المنزل بطريقة بسيطة.

طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة

يمكن عن طريق اتباع الخطوات التالية و تجهيز هذه المكونات تجهيز ألذ مسقعه لعائلتك وهي:

كيلو من الباذنجان الرومي.

نصف كيلو من اللحم المفروم.

2 حبة من البصل.

نصف كيلو من الفلفل الأخضر.

ملعقتين من السمن.

زيت للقلي.

ربع كيلو طماطم.

فلفل أسود وملح وكمون وشطه حسب الرغبة.

مكونات عمل المسقعة باللحمة المفرومة

نقوم أولاً بتقشير الباذنجان وتقطيعه إلى دوائر ثم يتم وضعه داخل إناء به ماء وملح لكي لا يتغير لونه.

يتم تقشير البصل وغسله جيداً ثم تقطيعه إلى قطع صغيرة جداً، وكذلك نقوم بغسل الطماطم وتقطيعها قطع صغيرة، ويتم تقطيع الفلفل إلى شرائح طولية.

في إناء على النار نقوم بوضع ملعقة من السمنة ونقوم بتسخينها ويتم إضافة نصف كمية البصل على السمنة ونقوم بتشويحه.

يتم بعد ذلك إضافة اللحم المفروم إلى البصل وتقليبه جيداً، وبعدها قومي بإضافة نصف ملعقة من الملح والكمون والفلفل الأسود ونتركها حتى تمام النضج.

في وعاء آخر يتم وضع ملعقة السمن المتبقية مع كمية البصل المتبقي وتقليبهم حتى يذبل البصل، ثم يتم إضافة ربع كمية الفلفل الموجودة ويتم تقليبه مع البصل حتى يتغير لونه.

بعد ذلك يتم إضافة قطع الطماطم ومزجها مع باقي المكونات ووضع كمية مناسبة من الماء والملح والفلفل الأسود إليها وتركها حتى تنضج.

يتم تصفية الباذنجان من الماء وتحميره في طاسة بها زيت غزير حتى يصل للون الذهبي ثم يتم إخراجه على مناديل ورقية للتخلص من الزيت الزائد.

يتم بعدها تحمير كمية الفلفل الأخضر المتبقية.

في صينية بايركس نقوم بوضع طبقة من الباذنجان وعليها طبقة من الفلفل الأخضر وبعدها طبقة من اللحم المفروم، ثم يتم تكرار نفس الخطوة حتى انتهاء الكمية، وبعدها يتم إضَافة الصلصة بالكامل.

تدخل الصينية الفرن على نار متوسطة حتى تصل إلى اللون الذهبي.

طريقة تحضير مسقعه باللحمة المفرومة