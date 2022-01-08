طريقة عمل المطبق السعودي باللحم بالحشوة اللذيذة وطريقة مبتكرة وسهولة تحضيرها لعائلتك

من الاكل الشعبي الذي تشتهر به السعودية هو المطبق السعودي وليست السعودية فقط من تشتهر به بل في دول وبلدان مشهورة به أيضا منها بلاد الهند ودولة اليمن ودولة اندونيسيا وغيرهم فهو خبز يطهو فوق الصاج وممكن حشوه حشوات مختلفة مثل اللحم والدجاج والبيض والخضروات كما سنوضح في هذا المقال عمل مطبق اللحم

طريقة مطبق اللحم السعودي

أولا مقاديرالعجين

2 كوب دقيق

1/2 ملعقة ملح

1 بيض

4 ملاعق زيت

ويستخدم للعجن ماء دافئ

مقادير الحشو

1/4 كيلو لحم مفروم

تقطع مكعبات صغير

عدد 1 بصله

عدد1 طماطم

عدد 1 فلفل اخضر

2 عود بصل أخضر

1/4 كوب بقدونس

1/2 ملعقة فلفل اسود

1/2 ملعقة بهارات لحمة

جبن موزريلا حجم حسب الرغبة

طريقة أعداد الحشوة

نقوم بتقلب البصل في قليل من الزيت حتي يتغير لونه ، ومن ثم نقوم بوضع اللحمة عليها ويقلبا سويا حتي يتجانسا ، ثم نضيف التوابل وهي بهارات اللحمة والملح والفلفل الاسود ، ونقلبهم معا ثم نقوم بطفئ النار ، ونقوم بااضافة الجبن و الطماطم والفلفل الاخضر والبقدونس والبصل الاخضر ويقلبون سويا ، ولا نقوم بالحشو حتى نقوم بتبريد الحشوة قبل العمل بها

طريقة الأعداد