طريقة عمل المطبق السعودي باللحم بالحشوة اللذيذة وطريقة مبتكرة وسهولة تحضيرها لعائلتك

من الاكل الشعبي الذي تشتهر به السعودية هو المطبق السعودي وليست السعودية فقط من تشتهر به بل في دول وبلدان مشهورة به أيضا منها بلاد الهند ودولة اليمن ودولة اندونيسيا وغيرهم فهو خبز يطهو فوق الصاج وممكن حشوه حشوات مختلفة مثل اللحم والدجاج والبيض والخضروات كما سنوضح في هذا المقال عمل مطبق اللحمطريقة مطبق اللحم السعودي
أولا مقاديرالعجين
- 2 كوب دقيق
- 1/2 ملعقة ملح
- 1 بيض
- 4 ملاعق زيت
- ويستخدم للعجن ماء دافئ
مقادير الحشو
- 1/4 كيلو لحم مفروم
- تقطع مكعبات صغير
- عدد 1 بصله
- عدد1 طماطم
- عدد 1 فلفل اخضر
- 2 عود بصل أخضر
- 1/4 كوب بقدونس
- 1/2 ملعقة فلفل اسود
- 1/2 ملعقة بهارات لحمة
- جبن موزريلا حجم حسب الرغبة
طريقة أعداد الحشوة
- نقوم بتقلب البصل في قليل من الزيت حتي يتغير لونه ، ومن ثم نقوم بوضع اللحمة عليها ويقلبا سويا حتي يتجانسا ، ثم نضيف التوابل وهي بهارات اللحمة والملح والفلفل الاسود ، ونقلبهم معا ثم نقوم بطفئ النار ، ونقوم بااضافة الجبن و الطماطم والفلفل الاخضر والبقدونس والبصل الاخضر ويقلبون سويا ، ولا نقوم بالحشو حتى نقوم بتبريد الحشوة قبل العمل بها
طريقة الأعداد
- في وعاء خاص بالعجن نقوم بوضع كوبين الدقيق و1/2 ملعقة ملح ونقلبهم سويا وفي وعاء أخر نقوم بخفق البيض يدويا ثم نقوم بسكبه علي خليط الدقيق ثم نقوم بااضافة اربع ملاعق الزيت ثم نقلبهم حتي يختلطا سويا
- ثم نقوم بسكب المياة الدافئة رويدا رويدا ونقوم بالعجن ختي تتماسك العجينة جيدا ثم بعد ذلك نخرجها من وعائها وتقسم ألي شكل 6 كرات ثم نقوم بوضعهم وعاء قد سبق دهنه بالزيت ثم نقوم بتغطيتهم بقطعة قماش وتترك ترتاح 3 ساعة
- وعلى خشبة تقطيع العجين تدهن الخشبة ونفرد قطعة قطعة من كرات العجين ، وتفرد حتي تصبح رقيقة سهلة الطوي ، ثم نقوم بفرد الحشو داخل العجين ونقوم بتطبيق العجين بشكل مظروف
- ثم نحضر مقلاة مصنوعة بمادة مضادة للالتصاق تسخن جيدا وتدهن بطبقة رقيقة من الزيت حتي يسهل تحمير العجين أو لا تدهن بالزيت حسب نوع المقلاة ، نضع العجينة المحشوة وتقلب علي الجانبين حتى يصبح لونها دهبي محمر وتقدم مع مقبلات وسلطات حسب الاذواق .
الوسوم
من الاكل الشعبي الذي تشتهر به السعودية هو المطبق السعودي وليست السعودية فقط من تشتهر به بل في دول وبلدان مشهورة به أيضا منها بلاد الهند ودولة اليمن ودولة اندونيسيا وغيرهم فهو خبز يطهو فوق الصاج وممكن حشوه حشوات مختلفة مثل اللحم والدجاج والبيض والخضروات كما سنوضح في هذا المقال عمل مطبق اللحمطريقة مطبق اللحم السعودي
أولا مقاديرالعجين
- 2 كوب دقيق
- 1/2 ملعقة ملح
- 1 بيض
- 4 ملاعق زيت
- ويستخدم للعجن ماء دافئ
مقادير الحشو
- 1/4 كيلو لحم مفروم
- تقطع مكعبات صغير
- عدد 1 بصله
- عدد1 طماطم
- عدد 1 فلفل اخضر
- 2 عود بصل أخضر
- 1/4 كوب بقدونس
- 1/2 ملعقة فلفل اسود
- 1/2 ملعقة بهارات لحمة
- جبن موزريلا حجم حسب الرغبة
طريقة أعداد الحشوة
- نقوم بتقلب البصل في قليل من الزيت حتي يتغير لونه ، ومن ثم نقوم بوضع اللحمة عليها ويقلبا سويا حتي يتجانسا ، ثم نضيف التوابل وهي بهارات اللحمة والملح والفلفل الاسود ، ونقلبهم معا ثم نقوم بطفئ النار ، ونقوم بااضافة الجبن و الطماطم والفلفل الاخضر والبقدونس والبصل الاخضر ويقلبون سويا ، ولا نقوم بالحشو حتى نقوم بتبريد الحشوة قبل العمل بها
طريقة الأعداد
- في وعاء خاص بالعجن نقوم بوضع كوبين الدقيق و1/2 ملعقة ملح ونقلبهم سويا وفي وعاء أخر نقوم بخفق البيض يدويا ثم نقوم بسكبه علي خليط الدقيق ثم نقوم بااضافة اربع ملاعق الزيت ثم نقلبهم حتي يختلطا سويا
- ثم نقوم بسكب المياة الدافئة رويدا رويدا ونقوم بالعجن ختي تتماسك العجينة جيدا ثم بعد ذلك نخرجها من وعائها وتقسم ألي شكل 6 كرات ثم نقوم بوضعهم وعاء قد سبق دهنه بالزيت ثم نقوم بتغطيتهم بقطعة قماش وتترك ترتاح 3 ساعة
- وعلى خشبة تقطيع العجين تدهن الخشبة ونفرد قطعة قطعة من كرات العجين ، وتفرد حتي تصبح رقيقة سهلة الطوي ، ثم نقوم بفرد الحشو داخل العجين ونقوم بتطبيق العجين بشكل مظروف
- ثم نحضر مقلاة مصنوعة بمادة مضادة للالتصاق تسخن جيدا وتدهن بطبقة رقيقة من الزيت حتي يسهل تحمير العجين أو لا تدهن بالزيت حسب نوع المقلاة ، نضع العجينة المحشوة وتقلب علي الجانبين حتى يصبح لونها دهبي محمر وتقدم مع مقبلات وسلطات حسب الاذواق .